Los anuncios de Alberto Fernández abren una importante expectativa en las zonas blancas de todo el país, al quedar instaurado, por lo menos desde el próximo lunes y hasta el 28 de junio, un escenario al que llamó de “Distanciamiento Social Obligatorio”.

Una de las novedades que va a traer esta modalidad de “restricción y recomendación sanitaria” es el aval para las reuniones de hasta diez personas en lugares privados, pero no solo domiciliarios. Con lo cual, se espera que las reuniones familiares y el camino a la vida social quede activado desde ahora en gran parte de Argentina.

Esto, dijo Fernández, siempre que se cumplan ciertas condiciones como la no circulación del virus y la disponibilidad de capacidad hospitalaria para atender cualquier contingencia.

Igualmente, esto no alcanza a las zonas rojas, donde hay circulación del coronavirus. Y, según expresó el propio presidente, el Gran Córdoba (dentro del cual se encuentra Córdoba Capital) está dentro de estas “zonas rojas” del país, donde la flexibilización será más lenta y dichas reuniones seguramente deberán esperar.

Diferente será el caso de las zonas blancas o lo que desde las últimas semanas se viene trabajando con más fuerza que es el “interior provincial”, que vienen a ser todas las localidades y territorios provinciales que están fuera del Gran Córdoba.

Para estos espacios y junto con lo anunciado por Fernández, no habría motivo que impida que en el corto plazo (hay quienes aventuran la posibilidad de que eso ocurra este mismo fin de semana) queden habilitadas las reuniones familiares de hasta 10 personas y bares y restaurantes (al menos en poblaciones más pequeñas). En estos últimos espacios ya se habla de una ocupación de no más del 50%, aunque fernández insistió en que no tendrá que haber más de 10 personas en cada reunión social.

Es por ello que los anuncios presidenciales no cambiarían los planes que ya se vienen trabajando en Córdoba en torno a las flexibilizaciones previstas para las zonas menos complicadas con la pandemia.

Ahora habrá que esperar a los anuncios que harán desde el COE este viernes, los cuales están planificados luego de una reunión que será en el Centro Cívico.