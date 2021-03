La Municipalidad de Córdoba firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo y el Archivo Provincial de la Memoria para recuperar documentación hallada en el Registro Civil Municipal que pueda servir para la identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en Córdoba.

El intendente Martín Llaryora encabezó el acto en el que se rubricó el convenio con el objetivo de permitir que “las instituciones partícipes puedan acceder a la información contenida en el fondo bibliográfico, originales de libros de actas, que conforman la colección del Archivo del Registro Civil Municipal, específicamente los datos correspondientes a la última dictadura cívico militar entre los años 1976 y 1983”.

“Para este Gobierno Municipal es una responsabilidad abrir los archivos, no sólo del Registro Civil, sino toda la información que pueda venir de otros registros para ayudar a esclarecer los hechos, buscar a los nietos y resolver cualquier acto de arbitrariedad en el que Municipio haya participado, en el marco de la dictadura, y que podamos reparar”, destacó Llaryora.

Por su parte, Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, se mostró esperanzada en que los archivos puedan colaborar con la tarea de intentar encontrar a los nietos apropiados por la dictadura.

“Este acto me acelera el corazón, mi nieto nació en el 76 y lo he buscado durante 45 años, pero no aparece en ningún lado. Guardo mucha expectativa con esta apertura porque acá puede haber alguna pista para encontrarlo”, dijo Torres, quien busca a su nieto que fue secuestrado tras nacer en cautiverio, cuando su madre Silvina Parodi, fue detenida ilegalmente y luego desaparecida.

Los registros asentados en los libros de actas hallados en el marco de la puesta en valor del Archivo de Libros de Actas y la creación del Archivo de Documentación Base del Registro Civil, son de suma utilidad en el estudio de la causa que estas instituciones llevan adelante, por lo que el valor histórico de la información contenida en estos documentos puede echar luz a causas que se consideraban perdidas.

Del acto participaron también el Subsecretario de Gobierno, Abraham Galo, la Directora del Registro Civil, María Belén Blanda, el Director de Derechos Humanos, Guillermo Ruibal, el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Calixto Angulo y la Directora del Archivo y Comisión Provincial de la Memoria, María Eleonora Cristina.