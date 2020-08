Los funcionarios que integraron el gobierno del ex presidente Mauricio Macri se expresaron a través de las redes sociales tras conocerse el acuerdo que el gobierno de Alberto Fernández logró con los acreedores de la Argentina.

Luis Caputo, ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central, se mostró feliz con la noticia: "Gran acuerdo! Felicitaciones al Presidente @alferdez , al ministro @Martin_M_Guzman y a todos los involucrados", sostuvo el ex Deutsche Bank en un mensaje en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Ojalá esta pesadilla de pandemia termine pronto y comience el proceso de recuperación económica que tanto necesita la gente!".

Hernán Lacunza, ex ministro de Economía, sostuvo: "Un acuerdo ecuánime y razonable. Necesario, porque la alternativa del default era caos y pobreza. Sin quitas (solvencia), baja intereses y oxigena plazos (liquidez). Punto de partida, no de llegada. El futuro depende de la hoja de ruta. Sin dogmas, consensos".

Continuó en su hilo de twitter: "Hoy, celebrar el acuerdo: es lógico; y no era obvio. Mañana, los mismos desafíos de los últimos 45 años: sustentabilidad fiscal, moneda local de ahorro, integración equilibrada al mundo. Uno menos: el riesgo de default. Y uno más: la pandemia".

Otro que salió a respaldar el acuerdo fue Guido Sandleris, el ultimo titular del Banco Central.

"El anuncio de acuerdo para la restructuración de la deuda con los tres principales grupos de bonistas es una muy buena noticia. El acuerdo es razonable y es necesario para que nuestro país avance en la construcción de consensos económicos, objetivo más difícil de lograr estando en default", destacó.

Alfonso Prat Gay, se mostró crítico y expresó: "Se podría haber logrado un acuerdo mejor. Como Ecuador: más rápido, mayor alivio de intereses, mayores plazos y quita de capital. Pero ya está: con acuerdo no alcanza; sin acuerdo no arranca. Ahora a ponerle todo el diálogo y toda la energía para salir de esta dolorosa recesión".

Nicolás Gadano, ex gerente general del Banco Central y ex funcionario de Nicolás Dujovne, escribió: "El acuerdo x la deuda es una excelente noticia para Argentina. Felicitaciones al equipo económico. Apostemos a q sea el punto de partida para una recuperación económica sólida y duradera, y a q este haya sido el último default de nuestra historia".

