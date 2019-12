Con las altas temperaturas en Córdoba es imprescindible llevar adelante algunas medidas precautorias para evitar los golpes de calor, sobre todo en bebés, menores de cinco años y adultos mayores, los más afectos a padecerlos.

¿Qué son el agotamiento por calor y el golpe de calor?

Son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso (ejercicios) en altas temperaturas. En estas situaciones el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura.

Se produce un agotamiento del mecanismo natural del sudor y hay desajuste del centro cerebral que controla la temperatura corporal. Si esto sucede se produce el agotamiento por calor y de persistir las circunstancias el golpe de calor.

El golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y la temperatura del cuerpo alcanza los 40 grados o más.

¿Cuáles son los síntomas?

Es importante estar alerta a los síntomas y se debe consultar al médico y tomar conductas activas.

El agotamiento por calor es un estadio previo al golpe de calor hay que reconocerlo para prevenir una situación mas grave:

- Sudoración excesiva

- En los bebés puede verse la piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal (sudamina)

- Piel pálida y fresca

- Sensación de calor sofocante

- Sed intensa y sequedad en la boca

- Calambres musculares

- Agotamiento, cansancio o debilidad

- Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos

- Dolores de cabeza

- Irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños)

- Mareos o desmayo

Golpe de calor - situación muy grave:

- Temperatura del cuerpo 39° 40° o mayor (medida en la axila)

- Piel roja caliente y seca (se agota la transpiración)

- Respiración y frecuencia cardiaca acelerada

- Dolor palpitante de cabeza

- Alteración del estado mental y del comportamiento como: vértigos, mareos desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento

- Convulsiones

¿Quiénes son los más vulnerables?

- Los menores de 5 años y más aún los menores de 1 año

- Los niños con enfermedades crónicas que pueden ser: cardíacas, renales, mentales o neurológicas, otras

- Los niños con fiebre por otra causa o diarrea

- Los niños obesos o desnutridos

- Los que tienen la piel quemada por el sol

- Los jóvenes que abusan de bebidas con alcohol y drogas

¿Cómo prevenirlo?

- Cuidar la hidratación y la alimentación: Dar el pecho a los lactantes más frecuente; ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día; no ofrecer bebidas con cafeína o con azúcar en exceso; no ofrecer bebidas muy frías o calientes; no ofrecer comidas pesadas

- Reducir la actividad física en los horarios de mayor calor

- Permanecer en lugares ventilados y frescos

- Vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros o mejor desvestirlos

- Bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia

- Proponer juegos tranquilos

- No exponer al sol entre las 10 y 16 h

- Mantenerlos en lugares bien ventilados, usar ventiladores o aire acondicionado (ya sea en casa o lugares públicos) cuando la temperatura ambiente es muy elevada

- Nunca permanezca con ellos dentro de un vehículo estacionado y cerrado

- Para los jóvenes y adolescentes: No consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido; no es conveniente tomar cerveza ante la sed y el calor; evitar esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes; sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga; recordar las recomendaciones generales sobre la hidratación, alimentación y refrescar el cuerpo.

¿Cómo debemos actuar si ocurre?

- Ofrecer agua fresca y agua con ½ cucharita de sal por litro

- Dar a los lactantes el pecho mas frecuente

- Trasladarlo a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado

- Desvestirlo (exponer el cuerpo al fresco)-

- Ducharlo o mojar todo el cuerpo con agua fresca

- Que este quieto y descanse

- Consultar a su pediatra o a un Centro de Salud

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

- Llamar inmediatamente a un servicio de emergencia o ir con urgencia hasta el Centro de Salud

- Llevar al niño inmediatamente a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado frío

- Quitarle la ropa y enfriarlo rápidamente mojando con agua fría todo el cuerpo.

- Darle de beber agua, si está consciente.

Qué no hacer

- No se debe administrar medicamentos antifebriles

- No se debe friccionar la piel con alcohol (causa intoxicación)