Américo Tatián, médico y conductor de La ciudad donde vivimos de Radio Universidad, murió este lunes 2 de enero a los 85 años.

Falleció Américo Tatián, el señor tango de radio Universidad

Amigos y referentes de la cultura de Córdoba lo recordaron en redes sociales y entrevistas a medios.

Un referente del tango

Tatián fue un melómano desde niño. Durante 36 años -desde noviembre de 1986- fue el conductor de “La ciudad donde vivimos”, el programa de tango más escuchado de Córdoba, emitido por radio Universidad AM 580 donde estuvo acompañado por María Eugenia Acotto y Gustavo Vistentín.

Amante de Troilo, Pugliese y Piazzola, a Tatián nunca le faltaban estampitas de Pugliese en su billetera. A personas muy específicas les entregaba algunas con la frase “Pugliese, Pugliese, Pugliese”, guiño para atraer a la buena suerte o espantar la “mufa”.

“Hoy el Tango en Córdoba está de luto. Adiós Don Américo Tatián. Muchas gracias por todo los años en Radio Universidad con el Tango como estandarte”, expresó el secretario de Cultura de la Municipalidad, Mariano Almada.

Desde el Teatro del Libertador destacaron: "Su pasión por el género deja entre nosotros un legado insoslayable, un profundo sentimiento de gratitud".

El abogado, jardinero y columnista de los SRT, Álvaro Ruiz Moreno, lo recordó con una anécdota en Facebook:

“Un día el Maestro me pidió que lo visitara en su casa para charlar sobre las plantas de su patio. Terminamos con una hermosa tertulia política en la que comprobamos una larguísima historia de afinidades ideológicas. Un Maestro con todas las letras En mi memoria quedaron su Santuario de tango, que me mostró orgulloso. Que el tango era su vida, me dijo. También me mostró orgulloso su increíble pared interior cubierta de azulejos moriscos traídos desde la España profunda, según creo. Una obra de arte, como cada uno de sus Programas de tango y enseñanzas. Hasta siembre Maestro Tatian. Dejaste herederos muy dignos tanto en Tango como en Ideas”.

El músico y compañero de radio, Gustavo Visentín, afirmó en Es por Acá: “percibo la admiración por la vida de Américo. Uno quisieron llegar al fin con todos los logros y las convicciones intactas. Con el amor que lo rodeó y las causas que abrazó”.

María Eugenia Acotto, su otra compañera radiofónica, expresó en No es para tanto: “estamos muy tristes por la pérdida de Américo. En lo personal fue mi amigo y mi mentor. Para Córdoba fue una figura de relevancia. En especial para el tango”.

Damián Torres, bandoneonista, director y compositor, comentó en Es por Acá: tuvimos interminables charlas de café. Cuando una persona querida abandona este plano, lo bueno es haber tenido el privilegio de haber compartido momentos muy lindos".

El recuerdo de sus colegas

Padre de María Eugenia y Gregorio y compañero de vida de Luci, Américo es y será recordado entre sus compañeros de trabajo y oyentes por su sabiduría, talento, bondad y generosidad.

El periodista Luis Ernesto Zegarra lo definió de esta manera: “Referencia indispensable de la cultura urbana, generoso especialmente con quienes inician su camino, solidario y atento. Gracias en nombre propio y de tantos”.

Susana Curto, compañera locutora en su programa, escribió un emotivo texto.

Adiós a un caballero.

Apasionado, riguroso, con un humor sorprendente.

Américo amó su profesión: médico y no retaceó esfuerzo cuando tuvo que estudiar y esmerarse para enfrentar a la tuberculosis, en una época difícil.

Américo no escatimó esfuerzos para sumarse a sus hermanos armenios para defender la causa, recordar la historia y mantener el orgullo de su origen.

Américo amó la música y se sumó con su acordeón y su hermano a la alegría de las fiestas.

Américo amó al tango y fue un comunicador natural de su esencia y su historia.

Con Américo se va un buen profesional, un buen ciudadano, un gran hombre de Radio, un ser emparentado a la ciencia de curar en todas sus formas.

Y se va un gran caballero, que tuvo la capacidad de dominar el arte de la conversación, tan escasa, del que sabe hablar y escuchar. Rotundo, seguro, cascarrabias, ameno, divertido, exagerado, inolvidable. Hasta siempre querido Américo, su partida deja un lugar muy difícil de ocupar.

El periodista Jorge Vasalo también expresó: “Américo fue un COMPAÑERAZO… Siempre humilde, solidario y justo... Américo mereció y honró la vida. Fue un fuego ardiente de llama brillante.....Hasta siempre querido Tallarín ...Nunca te olvidaremos”.

El locutor Jorge Campos agregó: “El Señor del Tango... Se nos ha ido. Así lo llamaban hace mas de dos décadas, cuando, pasillo mediante, él ingresaba al estudio de AM y yo al de la FM. Hasta que con el correr de los años y horarios lo fui conociendo, un compañerazo. En el 2015 trabaje por primera vez una semana con él, fue un lujo… Hasta utilice el famoso ”de y por" un clásico de la locución al mencionar: el autor e interprete.Su información era como una enciclopedia del tango. Mis condolencias a la familia. Hoy Córdoba "la ciudad en la que vivimos" no es la misma... QEPD querido Américo Tatián".