Argentina es el país sudamericano donde más aumentó el consumo de cocaína en la última década. El dato surge del Informe Mundial sobre Drogas de 2022, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).

El reporte advirtió que la cocaína se produce, trafica y consume en América del Sur, donde se estima que, en 2020, el 1,6% por de la población de 15 a 64 años (unas 4,7 millones personas) eran consumidores de productos de cocaína el año pasado.

En 2010 la prevalencia estimada era del 0,7%, es decir que correspondía a 1,8 millones de usuarios.

“Los países sudamericanos han reportado diferentes tendencias en la prevalencia del consumo de cocaína en los últimos década, con el mayor incremento registrado por Argentina”, alertó el documento publicado este lunes en Viena.

Por las diferencias estadísticas en cada país, la ONU consideró la década 2010-2020, para evaluar el crecimiento. Los últimos datos reportados de Argentina e incluidos en el informe global son de 2017.

Sin embargo, respecto a los datos sudamericanos, el reporte alertó que “debido a que los porcentajes analizados son relativamente pequeños, oscilando entre el 0,5 y el 2% de la población adulta” en países con disponibilidad de datos durante la última década, debe considerarse cierta incertidumbre estadística para interpretar las tendencias.

Chile es el único país de la región con datos de disponibles para 2020, período en el que se observó una disminución en el uso de cocaína, cita el medio Infobae.. Esta tendencia se describió como una disminución superior al 10% y se refería a todo tipo de productos de cocaína. Sin embargo, dos estudios posteriores a gran escala a nivel nacional mostraron que la baja había sido de corta duración, con el consumo de cocaína en Chile en 2021 volviendo aproximadamente al mismo nivel que antes de la pandemia de COVID-19.

Si bien Argentina es el país que registró el mayor aumento de consumo, Uruguay lidera el ránking per cápita. El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que: “Uruguay, Argentina y Chile son, en ese orden, los países con mayor consumo per cápita de cocaína en la región, a la vez que los de mayor ingreso per cápita”, indica una parte del informe compartido por el semanario. Según explicaron, el consumo se debe, en parte, al mayor poder adquisitivo de la población.