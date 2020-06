Las trabajadoras de casas particulares ya cuentan con protocolo tras habilitarse su actividad en el interior de la provincia de Córdoba a partir de este jueves.

El protocolo tiene una serie de medidas de bioseguridad cuyo objetivo es proteger de la pandemia a las trabajadoras y habitantes de las viviendas. El documento tiene alcance tanto a personas encargadas de labores de limpieza como así también de la asistencia y cuidado de personas.

Medidas antes de salir a trabajar

Las trabajadoras deben tomarse la temperatura antes de salir de su domicilio. Si la temperatura es igual o superior a 37,5ºC se debe repetir la toma. Si la medida persiste, no hay que concurrir al lugar de trabajo, dar aviso al empleador y requerir asistencia médica.

A su vez, deben contar con un kit de higiene personal que cuente con:

- 1 alcohol en gel o 1 pedazo de una barra de jabón

- 1 botellita de agua

- 1 toalla pequeña (a lavar todos los días)

- Pañuelos descartables o servilletas de papel

- 1 o 2 tapabocas adicionales

- Una bolsa plástica para colocar los pañuelos que se usen en viaje o el tapabocas usado para lavarlo luego

Transporte

Al ir y al regresar del lugar de trabajo, el COE recomienda en lo posible no utilizar el transporte público o evitarlo en las horas pico.

En relación a la indumentaria, se aconseja utilizar diferentes mudas de ropa para viajar y trabajar. "Al ingresar a la casa, deberá desinfectar la ropa con la que se trasladó, guardarla y al retirarse volver a usar la ropa de traslado", advierte el protocolo.

El uso de barbijo es obligatorio.

Al llegar a lugar de trabajo, se debe desinfectar el calzado con una solución de hipoclorito de sodio (lavandina) al 10%, lavarse las manos y mantener la distancia social.

Trabajo

Todos los efectos personales de la trabajadora deben mantenerse en un lugar designado. Es aconsejable usar lo menos posible el celular o envolverlo en con un film.

Mantener el ambiente ventilado y usar guantes de protección al estar en contacto con productos de limpieza.

Consejos para la cocina

1) Lavar y desinfectar los alimentos ni bien se los compra.

2) Lavarse las manos antes y después de preparar los alimentos.

3) Lavar los platos y utensilios con agua caliente con detergente.

4) Misma recomendación de uso de guantes que en el punto anterior.

5) Lavar diariamente los repasadores y paño de cocina.

6) Cambiar las esponjas con frecuencia (cada 15 días / 1 mes).

7) Limpiar y desinfectar diariamente la mesada, los lugares de agarre de alacenas y bajo mesadas, manijas de heladera y freezer, perillas de horno y hornallas, botonera de microondas, etc.

Cuidado de personas



1) Evitar el contacto físico con la persona a cuidar, manteniendo una distancia personal mínima de dos metros.

2) Debe utilizarse barbijo no quirúrgico en todo momento.

3) En caso que resulte imposible el contacto físico con la persona cuidada (lactantes, infantos, personas impedidas de movilidad o gerontes), previamente a cualquier contacto debe higienizarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel, mantener en todo momento el barbijo no quirúrgico colocado cubriendo nariz y boca y máscara facial para protección ocular. Luego del contacto, higienizarse nuevamente las manos.

4) No se recomienda el uso de guantes, reemplazar su uso por la constante higienización de manos.

5) En caso que la persona cuidada no se alimente por sus propios medios, previo a administrar el alimento debe seguirse el mismo procedimiento de desinfección al ingresar al domicilio.

Lee el protocolo completo en el siguiente enlace.