El Gobierno nacional anunció este lunes que destinará $22.000 millones para el pago de un “plus” a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) que podrán cobrar a partir de diciembre.

El monto es de alrededor de $6.000 por cada hijo.

En un comunicado, la Anses informó que la medida beneficiará a cerca de 3.300.000 niños, niñas y adolescentes y a 2.300.000 familias.

Según explicó, consistirá en un pago en concepto del 20 por ciento acumulado de la AUH y por lo tanto, un grupo familiar que, en promedio, tiene 1,9 hijo recibirá el mes próximo alrededor de $12 mil.

Se trata de un beneficio anual ya vigente y que representa un 20% acumulado anual extra en el pago. Para cobrarlo, las familias debían presentar todos los años certificados de escolaridad y controles de salud. Sin embargo, este año, no será necesaria la presentación de estas “condicionalidades”, ya que como consecuencia de la pandemia se eliminó ese trámite presencial. Aunque esto no quiere decir que no deban cumplir los requisitos, sino que la Anses facilitará los trámites y buscará los datos a través del ministerio de Salud y el ministerio de Educación.

Por otro lado, el monto mensual de la Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento en diciembre, que es el mismo aumento que recibirán los jubilados. Las asignaciones se vienen actualizando al mismo ritmo que las jubilaciones.