Bomberos voluntarios combaten desde la tarde de este martes un incendio en la localidad de San Lorenzo, en el Valle de Traslasierra. Participaron también dos aviones hidrantes del Sistema Federal de Manejo del Fuego.

Por esto, además, personal de bomberos resultó herido. "Una chica tuvo que ser internada en el Hospital de Mina Clavero y le suministraron oxígeno. Está bien y según comentó el coordinador regional y están viendo cómo evoluciona", contó el director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha.

Y añadió que "4 o 5 bomberos" sufrieron quemaduras de primer grado, las cuales fueron en el rostro y los brazos. De todas maneras, Concha aseguró que no se trató de algo grave.

El fuego se encuentra activo en un flanco de 250 metros que afecta a pastizal y monte nativo. En un momento, se extendió hasta el perímetro de algunas viviendas, que debieron ser protegidas.

El clima no colabora y todavía no hubo suficientes lluvias para calmar la situación. "Si entre todos no somos responsables, seguiremos teniendo inconvenientes", remarcó el titular de Defensa Civil.

Fuente: La Nueva Mañana