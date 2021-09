El mes de octubre tendrá varios espectáculos en el cielo para observar de las cuales se destacan dos lluvias de estrellas (de las cuales solo una se va a poder ver desde el hemisferio sur).

Estos son algunos de los eventos astronómicos destacados del mes:

- Luna nueva (6 de octubre): esta fase ocurre cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol. Por lo tanto, el satélite no es observable a simple vista porque no refleja la luz solar. Esta fase lunar es óptima para poder fotografiar el cielo estrellado u observar el centro galáctico de la Vía Láctea en lugares con poca o nula contaminación lumínica ya que no hay luz lunar.

Según el Servicio de Hidrografía Naval, la fase de la luna al 0% será a las 08:05 de la mañana.

- Lluvia de meteoros de las Dracónidas (7 de octubre): las Dracónidas son un fenómeno astronómico menor perceptible desde el hemisferio norte. La lluvia es producida por la cola del cometa 21P Giacobini-Zinner. Según la Universidad de Alaska, el fenómeno produce unos 10 meteoros por hora entre el 6 y 10 de octubre. El 7 de octubre es la mejor fecha para observarlo, preferentemente durante las primeras horas de la noche.

- Luna llena (20 de octubre): esta fase lunar ocurre cuando el hemisferio visible de la Luna está completamente iluminado por el Sol. El cielo estará bien iluminado por el satélite natural.

- Lluvia de meteoros de las Oriónidas (20-21 de octubre): aunque este fenómeno ocurre durante todo el mes, su pico se podrá observar el 21 de octubre a las 2.38 horas en Córdoba. Según Photopills, se registrarán 20 meteoros por hora. Sin embargo, las condiciones de observación no será óptimas ya que al estar cerca de la Luna llena, la lluvia se percibirá de más tenue. Las Oriónidas se producen por el desprendimiento de polvo del cometa Halley. Su nombre se debe a que la lluvia es observable desde la constelación de Orión (las Tres Marías son parte de esta constelación).