El 26 de julio, Catalina Chesta de Molineri cumplió cien años y alcanzó a su prima Emilia Maffini, nacida en enero. Ambas son clase 1921. Están alojadas en la Residencia Vida, de General Cabrera.

A diferencia de Emilia, que cumplió cuando no había vacunas, Catalina pudo recibir a unos pocos íntimos: “Acá estoy haciendo un poco de fiaca en la cama”, dijo a Radio FM La amistad y protestó porque no pudo hacer fiesta como en los 80 y 90. “Mis amigos y familiares me decían ‘vamos a hacer un fiestón’, pero esta enfermedad que hay no lo permite”, dice.

Catalina tuvo 10 hermanos, dos aún viven. Dijo que siendo muy joven supo de “una enfermedad que existía”, pero al no haber medios de comunicación, la información a la que accedían era muy poca. “Era no más cuidarse, ahora esto es muy feo”, admite.

Emilia, en cambio, tiene un recuerdo más presente. En diálogo con El Puntal, comparó la actualidad con el año cuando hubo peste bubónica en General Cabrera, en 1928, que se cobró numerosas vidas. "Mi papá puso cal por todos lados y nos dijo que sólo nos manejáramos en la pieza, que no saliéramos a la calle y así hicimos", recordó Emilia.