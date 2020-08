El viernes pasado liberaron a Lautaro Olmedo, el joven de 21 años que, según su familia, fue detenido injustamente en el marco de la Causa Apross. Había estado 35 días preso y su madre había recurrido a los medios para denunciar el hecho.

"Fui detenido injustamente porque realmente la gente que estaba en todo esto ni siquiera sale nombrada. Se tapan entre ellos", indicó el joven en diálogo con Canal 10. Lo habían detenido el 16 de julio de este año, acusado de estafa y falsedad ideológica.

Tanto él como su familia aseguraron que las acusaciones son erróneas pero que no pueden costear un abogado para demostrar su inocencia. De momento, el joven seguirá imputado hasta que se resuelva la situación procesal, proceso que puede ser largo dada la magnitud de la causa.

La fiscalía de José Mana investiga una estafa millonaria a Apross, a través de recetas falsas emitidas desde farmacias. Lautaro era cadete en uno de estos negocios pero aclaró que no era algo fijo: "Yo iba eventualmente. Me llamaban una semana sí, tres no, dos sí. Dependía de si tenían cosas para que yo haga la cadetería".

Su madre, por su parte, criticó el accionar de la justicia y el tiempo que tardaron en tomarle declaración. "La excusa era la pandemia, pero 25 días para tomar una declaración me parece una barbaridad. Y todo porque salí a pedirla", expresó la mujer.