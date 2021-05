Momentos de confusión se vivió en el Centro de Convenciones de Córdoba a donde llegaron miles de personas, luego del anuncio del Gobierno provincial en el que se informaba que había un remanente de 2.200 dosis para vacunación contra el Covid19.

Según fuentes consultadas por www.cba24n.com, la confusión surgió a partir de que no fue clara la información sobre que las dosis son únicamente para quienes tenían un turno asignado, y que por distintas razones -enfermedad, no haber cumplido los 15 días desde la aplicación de la vacuna contra la gripe, entre otros- no pudieron concurrir a vacunarse contra el coronavirus en los últimos 10 días.

Desde las 8 de la mañana llegaron al lugar miles de personas que esperaron durante 4 ó 5 horas para ser inoculadas, y en muchos casos, no lograron hacerlo, lo cual generó malestar entre los concurrentes.

"Esperé más de cuatro horas y me voy sin la vacuna", dijo una mujer al móvil de Canal 10, visiblemente enojada por la situación. "¿Por qué dijeron que había vacunas si no hay para todos?" agregó.

En medio de la confusión, algunos consultaban a la policía, a los voluntarios que están realizando allí los hisopados, y nadie tenía una respuesta clara.

La campaña de vacunación anti Covid en Córdoba fue elogiada por su excelente organización y buen trato, cosa que en este caso no ocurrió: se registraron colas de más de dos cuadras y esperas interminables para quienes llegaron al lugar con la esperanza de ser vacunados.