Este miércoles, el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC) de Córdoba, Pablo Chacón, conversó con Sergio Massa y empresarios nucleados en la Fundación Mediterránea.

Fue por teleconferencia y se trazaron líneas en torno a cómo se lleva adelante la emergencia por la situación del coronavirus en el país. Además, dialogaron junto al líder del Frente Renovador sobre cómo se vio afectado el sector empresario, comercial y los trabajadores.

En la reunión, Massa destacó que cualquier modificación impositiva va a salir del consenso con los otros sectores políticos, pero que era algo que no estaba en agenda por el momento.

En ese marco, Chacón expresó que no es momento para generar ningún tipo de incremento ya que las condiciones no son las óptimas, y agregó que sería un error cargar a la población con mayores compromisos impositivos.

Por último Massa agregó que la semana que viene se conocerán nuevas medidas que beneficien a otros sectores como los monotributistas clases 3 y 4 y a los profesionales que también han visto resentida su actividad.

Respecto al pago de los salarios Chacón dijo que el gobierno está estudiando que el Estado pague parte de los salarios del mes de abril y sostuvo que es fundamental el apoyo de los bancos.

Charla con los empresarios mayoristas de Córdoba

Luego de la videoconferencia, Chacón participó de otra reunión virtual con la Cámara de Empresarios Mayoristas de Córdoba, quienes mostraron su preocupación en torno al pago de los compromisos salariales de los próximos meses.

Los empresarios destacaron que muchos sectores han podido hacerse del crédito a tasa del 24% pero que otros no ya que no calificaban para el mismo. Chacón les aseguró que la presencia del Estado significa que habrá una respuesta: "A lo mejor no es la que todos queramos, pero va a ser una respuesta".

Consultado por los empresarios sobre cómo serán los próximos meses, el Secretario General de AGEC sostuvo que se están manejando muchas herramientas que el Estado pondrá a disposición, como la baja de aportes patronales, los procedimientos de crisis y otras cuestiones que están en estudio.

También propuso hacer un impase entre las partes y volver a juntarse cuando estén más claras las políticas que el Estado propondrá en los próximos días.