Continúan los trabajos para contener los incendios en toda la Provincia. Será una noche compleja, cargada de trabajo para los Bomberos que hace diez días enfrentan a las llamas.

El secretario de Gestión de Riesgo, Claudio Vignetta, conversó con Canal 10 e informó que están "preocupados" por el estado de la situación. "Ha sido un gran esfuerzo para proteger la vida y los bienes de los vecinos. Ha habido evacuados", expresó Vignetta.

Cerca de las 17, en Villa Santa Cruz del Lago, comenzaron tres focos que quemaron desde la ladera de la ruta 38 hacia Parque Siquiman, pasando por detrás de Peko's.

Lo extraño de este foco es que no estaba cerca de los otros puntos calientes. Ante esto, Vignetta confirmó que tienen "la certeza de que ha sido prendido en tres lugares el incendio. Porque no tenían continuidad con los que venían de las sierras y no tenían continuidad entre ellos".

"Apelo a la conciencia social. Esto ya es un delito grave. Están quemando un montón de propiedades. Esto de prender fuego es una locura. La policía está fuertemente investigando, la fiscal está en el lugar", planteó el secretario.

Las llamas afectaron a tres viviendas, donde afortunadamente no había moradores. El fuego consumió los techos que eran de un material muy combustible. Pasadas las 21, el incendio estaba controlado pero con muchos puntos calientes. El viento puede originar un reinicio", advirtió Vignetta.