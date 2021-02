La vacunación contra el coronavirus de los mayores de 70 años en el interior de Córdoba empezará este jueves.

El Ministerio de Salud provincial informó que los departamentos Calamuchita y San Martín serán los primeros en seguir los pasos de la capital. En tanto que desde el viernes se extenderá al resto de la provincia.

“El @minsaludcba informa que mañana jueves 25 comienza la vacunación contra el coronavirus para personas mayores de 70 años de los departamentos Calamuchita y San Martín en el interior prov. El viernes 26 comenzará en el resto de los departamentos, alcanzando a toda la provincia.”— Gobierno de Córdoba on Twitter Link Gobierno de Córdoba on Twitter

A través de su cuenta de Twitter la cartera sanitaria indicó que sólo serán vacunados quienes se hayan registrado en la página http://vacunacioncovid19.cba.gov.ar y posteriormente recibieron la notificación por SMS, correo electrónico o por ciudadano digital (CiDi) con la respectiva convocatoria.

En tanto que las personas que no hayan recibido la notificación no deben concurrir a ningún centro vacunatorio. Mientras que aquellos cordobeses que aún no se hayan registrado y deseen recibir la vacuna de manera voluntaria deben hacerlo en la página mencionada.