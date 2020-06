El Gobierno de la Provincia, viene implementando desde 2018 el programa Si Salud en los hospitales públicos provinciales con el objetivo de modernizar integralmente los procesos de atención y gestión hospitalaria en toda la red provincial de la salud. Una de esas nuevas prácticas incluidas en el sistema es la telemedicina, una herramienta de atención clínica remota.

En tiempos de pandemia, este sistema facilita la atención sin necesidad de acudir en forma presencial.

Alejandro Gauto, secretario de Coordinación y Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, explica que el sector de la innovación tecnológica ha tomado un rol protagónico y la pandemia ha puesto en evidencia su importancia: “Las medidas de aislamiento social dispuestas para evitar la propagación del virus han revelado la importancia de algunas tecnologías ya existentes. Desde el ministerio seguimos trabajando en esa dirección. La telemedicina es solo un ejemplo de eso”, afirma.

En una primera etapa, su aplicación estuvo orientada al registro de las personas que se comunicaban al call center de Covid-19, para consultar dudas e informar síntomas relacionados a la pandemia. A través de un triage automático, el sistema posibilitó que los equipos de salud tomen decisiones respecto de las acciones de hisopado o derivación, y al mismo tiempo, que la información clínica quede registrada en una historia clínica digital.

En una segunda etapa, la atención remota comenzó a implementarse en pacientes con problemas de salud crónicos de los hospitales Pediátrico y de Niños de la ciudad de Córdoba. Esta fase tomó especial relevancia en el marco de la contingencia sanitaria, cuando las personas se vieron imposibilitadas de trasladarse al hospital para recibir atención.

El sistema tiene como característica destacada la posibilidad de brindar atenciones asíncronas desde cualquier lugar que cuente con acceso a internet. “La atención asíncrona implica que el equipo médico pueda enviar cuestionarios para que los pacientes vayan completando hasta que efectivamente se pueda dar la cita en el portal. Además, permite hacer video llamadas, chats, agendar citas, difundir información sobre programas de salud, entre otros beneficios. También cuenta con la tecnología necesaria para poder interoperar con cualquier herramienta que respete los estándares. Esta característica permitirá que toda la información registrada confluya en una única historia clínica”, explica Juan Gómez, director general de Sistemas del Ministerio de Salud.

Si bien el nuevo sistema comenzó a aplicarse recientemente en los servicios de Neumonología del Hospital Pediátrico, y de Diabetes del Hospital de Niños, está previsto ir sumando otras especialidades.

Al respecto, María Paz Povedano, jefa de la Sección Diabetes del Hospital de Niños destaca la importancia de este sistema para no discontinuar la atención de niños, niñas y adolescentes con ese problema de salud durante la pandemia, especialmente con aquellos que se encuentran estables y que requieren consultar ajustes de la insulinoterapia. “Esto fue un avance enorme, sobre todo para aquellos que viven en el interior de la provincia y que no pueden llegar a nuestra ciudad e incluso para quienes viven en Capital que no requieren un control presencial. De esta manera podemos cuidar a los pacientes con diabetes que son considerados grupo de riesgo sin discontinuar con su seguimiento”, explicó.

La especialista resalta también la posibilidad que brinda la herramienta de diseñar cuestionarios previos y posteriores a la consulta con información necesaria para el momento de la videollamada, y para el seguimiento de la evolución y registro de la consulta.

“Los niños, niñas y adolescentes y sus familias han mostrado mucho interés y predisposición, y consideran que los ayuda a permanecer en contacto con el equipo de salud y les brinda mayor seguridad en este tiempo de tanta incertidumbre y dudas respecto a los cuidados necesarios. Se sienten acompañados”, agrega la profesional.

El sistema requiere que las personas tengan posibilidades de conectarse a una red. Además, debe tratarse de pacientes estables y que no requieran una consulta de urgencia. El objetivo -agrega la profesional- es que con el tiempo todos tengan la posibilidad y puedan acceder tanto a consultas por telemedicina como presenciales, de acuerdo a sus necesidades.

Por su parte, Álvaro Teijeiro, del servicio de Neumonología del Hospital Pediátrico, reflexiona acerca de la importancia de la herramienta al momento sortear dificultades vinculadas a la distancia y a factores económicos. “Hay muchos pacientes que no pueden venir, pacientes del interior que realmente necesitan otra forma de comunicarse. Esta forma de hablar ellos, poder verlos, y que ellos nos vean ha ayudado mucho a que estén mejor. Podemos verlos a la cara y sentirnos más cerca en estos meses”, sostiene.

En este sentido, el especialista considera que la telemedicina es un sistema de atención que llegó para quedase y que no quedará circunscripto al periodo que dure la pandemia. Finalmente, explica que un momento en que gran parte de la sociedad esta con miedo a asistir a los hospitales, la telemedicina es una modalidad que facilita el acceso a la salud.

El Si Salud avanza

La implementación del Si Salud avanza en los hospitales provinciales. A la fecha, los progresos incluyen tareas de mejora de la conectividad, telefonía y de redes de datos; instalación de hardware específico; aplicación de sistema de tele admisión de pacientes. Además, se espera iniciar la implementación en 7 hospitales y Caps provinciales antes de fin de año.

Una vez culminado el proceso de configuración de componentes centrales, la provincia contará con Maestro de pacientes (permite detectar la duplicidad de las identidades de los pacientes que se registran en los hospitales), telemedicina; Historia Clínica Única; turnero central para call center; turnos gestionados por el ciudadano y un portal del paciente.