Este domingo, el papa Francisco “creó” 21 nuevos cardenales. Entre ellos, se encuentra Ángel Sixto Rossi, actual arzobispo de Córdoba.

La noticia fue sorpresiva para el mismo arzobispo. "Estaba entrando a misa, ayer, en Nuestra Señora de Itatí en Villa Páez. Tres minutos antes de comenzar se me acerca un feligrés y me dice: 'el Papa lo acaba de nombrar cardenal”'.

Al principio, Rossi no le creyó. "No puede ser", le dijo. "Te has confundido con que el papa me pidió la semana pasada de que participe del sínodo en octubre pero para eso no hace falta ser cardenal", le había aclarado.

“Acabo de escuchar en la TV del Ángelus del domingo y ahí lo nombró como cardenal”, le había remarcado el feligrés.

Dudando de la noticia, el arzobispo dio la misa. Más tarde, lo pudo confirmar. “Pobre, desconfié del que me lo dijo. Después le pedí perdón por mi incredulidad”, expresó a Ponete al Día por Radio Universidad.

¿Qué hace un cardenal?

El arzobispo aclaró que ser cardenal es ejercer un cargo y no es un sacramento del orden como convertirse en sacerdote u obispo.

“Es un cargo que está en función de un servicio que es de consejo al Papa para ayudarle en el gobierno. El papa no puede estar en cada rincón del planeta”, explicó.

El cardenal es el cargo más alto dentro de la Iglesia Católica, exceptuando al papa. Los cardenales integran el Colegio Cardenalicio. Además, de dar consejo también son los responsables de designar al nuevo papa.

Actualmente, el Colegio está integrado por 221 cardenales, de los cuales 123 pueden elegir a Papa ya que la norma dicta que al cumplir 80 años pierden el derecho de votar.

Sobre su nuevo cargo, Rossi aclaró: “Yo de acá no me voy. Yo seguiré con mi vida de cura y obispo en Córdoba”.

Los nuevos cardenales se “crearán” durante el consistorio del 30 de septiembre de 2023. El arzobispo remarcó la fuerte presencia latinoamericana: tres argentinos, tres españoles, un colombiano y un venezolano.

Quién es Ángel Rossi

Rossi nació el 11 de agosto de 1958 en la ciudad de Córdoba. Actualmente, es arzobispo de Córdoba.

En 1976 ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús en la provincia.

Estudió filosofía y teología en Ecuador y el 12 de diciembre de 1986 recibió la ordenación sacerdotal y el 9 de mayo de 1994 profesó los votos solemnes. Se licenció en teología espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Fue rector de la iglesia de El Salvador (1990-92), fundador del centro de acogida Hogar San José y de la Fundación Manos Abiertas (1992).

De 1992 a 1995, fue maestro de novicios y superior de la comunidad de Córdoba. Ha publicado numerosos textos y ensayos de carácter espiritual y pastoral y ha ofrecido durante muchos años los 30 días de Ejercicios Espirituales Ignacianos.

Dentro de la provincia jesuítica argentino-uruguaya se ha desempeñado como consejero provincial, coordinador del equipo misionero itinerante y asistente espiritual de la Fundación Manos Abiertas. El 6 de noviembre de 2021, el papa Francisco lo nombró arzobispo de Córdoba.