El juez federal Federico Villena ordenó la detención de un individuo de 29 años, que la cumplirá en un hotel donde quedó aislado, por propagar la enfermedad, acción tipificada como delito en el Código Penal, reconociendo a la salud como un bien jurídico protegido por los arts. 202 y 203 del mencionado código.

Así fue que quedó detenido este domingo al llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza desde los Estados Unidos, más precisamente desde Miami lugar donde se habría contagiado.

Según pudo saberse el hombre viajó con COVID-19 positivo, sabiendo que estaba contagiado, pero con un certificado que aseguraba que no tenía síntomas, según indicaron fuentes del caso a Infobae.

La directora de Migraciones Florencia Carignano aseguró que el joven se había ido a Estados Unidos a vacunarse.

El protagonista del hecho se llama Santiago Solans Portillo, un licenciado en Comercio Exterior y es dueño de una marca que se dedica a servicios de hidrolavados de casas y edificios.

Según la constitución de sus empresas tiene domicilio en Capilla del Señor, aunque en otras bases de datos públicas se indica que reside en la zona de Rincón de Milberg, una localidad ubicada en las islas del partido de Tigre.

Según se sospecha, consiguió un certificado que indicaba que no tenía síntomas de coronavirus. Con eso, pudo abordar el vuelo de American Airlines AA921 que llegó en la mañana del Domingo, a las 10.20, desde Estados Unidos. En el avión viajaban 259 personas y 12 tripulantes.

Al arribar a la estación aérea y pasar por los controles del aeropuerto detectaron que podía ser un caso sospechoso al detectar que tenía 38 grados de temperatura.

En ese momento, fue apartado de la fila y comenzó el operativo para saber qué ocurría. La reglamentación es clara: “en ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de ‘caso sospechoso’ o la condición de ‘caso confirmado’ de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias”.

Fue entonces cuando comenzó a buscarse la documentación del pasajero. Según indicaron fuentes del caso, el pasajero subió al avión con un certificado que había expedido un profesional de “Doctor Now” en Florida llamado George Saliba que decía: “Santiago Solans Portillo was examined on this day and did not exhibit signs or symptoms suspicious for COVID-19 and it fits to fly back home (traducido: no tenía síntomas de COVID-19 y se encontraba en condiciones para volar de regreso”, señalaron las fuentes consultadas por Infobae.

Sin embargo, el personal que intervino -Policía de Seguridad Aeroportuaria, Sanidad de Fronteras y la Dirección Nacional de la Migraciones- determinó que en su teléfono tenía un examen anterior. Pertenecía al Centro Medico Nomi Healt también de Florida que se había hecho el 30 de abril y en donde se aseguraba que el joven era COVID positivo. “Se embarcó a las 12 de la noche pero desde las 5 de la tarde sabía que era positivo”, indicaron las fuentes.

Luego de estas averiguaciones, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, que intervino en el caso, dispuso que el pasajero quede detenido allí en el hotel a donde fue remitido: Hotel Cyan de las Américas, ubicado en la calle Libertad 1020, en la Capital Federal. Es decir: entró por la provincia de Buenos Aires y vive allí, pero fue remitido a CABA a permanecer en aislamiento.

Es que se lo acusa de violación al artículo 202 del Código Penal que establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

Carignano explicó que apenas se detectó que tenía temperatura el joven admitió que tenía un PCR positivo que no había declarado en su declaración jurada para poder viajar. “Esto pone en juego no solo la vida de las 259 personas que iban a bordo y que habían hecho las cosas bien sino de todos aquellos que estuvieron en contacto con él -afirmó la funcionaria-. La irresponsabilidad de uno puede llevar a la muerte de muchas personas. Y esto es lo que hay que tomar conciencia: no se es más vivo por saltear una ley, por no cumplir algo que pide el Estado sino que se está poniendo en juego la vida, incluso la propia”.

Se trata del mismo caso en el que se encuadraron dos de los primeros hechos más resonantes que se conocieron cuando comenzó la pandemia. El joven de 21 años que se enteró que había contraído coronavirus mientras regresaba de Uruguay -previo paso por Europa- en Buquebus. O el que fue a un joven de 24 años que tras regresar de Estados Unidos incumplió el deber de quedarse en cuarentena obligatoria por 14 días y decidió ir a una fiesta de quince en la que hubo cerca de 100 invitados. Y el marido de su abuela murió de COVID.

Estos dos jóvenes fueron enviados a juicio por haber circulado sabiendo que podían ser portadores de la enfermedad. Pero en este caso el cuadro legal contra el pasajero que hoy quedó arrestado quedaría aún más comprometido si se acredita que buscó engañar a las autoridades.

La directora de Migraciones Carignano aseguró en un tweet: “Se fue a vacunar, sabía que tenía Covid y ocultó información para intentar ingresar al país. Ahora está detenido y la pena podría ser de hasta 15 años. Seamos responsables!”