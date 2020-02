El jueves pasado, la dupla humorística Las Pérez Correa, integrada por las actrices cordobesas Julieta Daga y Laura Ortiz se presentaron en la localidad de Rio Ceballos con su espectáculo de humor titulado “Vicepresidentas” en el marco de un ciclo de humor musical organizado por la Dirección de Cultura Municipal de esa localidad en el que durante los jueves de febrero se presentan diferentes números artísticos.

El espectáculo se desarrolló de manera normal, pero una vez concluído desató una fuerte polémica entre un grupo de vecinos que consideraron inoportuno el contenido de la obra que se desarrolló en inmediaciones de la Capilla de Rios Ceballos.

El tema tuvo repercusión en redes sociales, pero también llegó a generar pedios de explicación al intendente Eduardo Baldassi y a la Directora de Cultura Griselda de Elejalde por parte de vecinos y concejales del radicalismo local.

Los argumentos de quienes criticaron el show, giraron en torno a las referencias políticas o ideológicas que el propio espectáculo plantea en su desarrollo, sin tener en cuenta que el grupo habitualmente realiza sus presentaciones en clave de humor, ironía y sarcasmo.

Ante las repercusiones del show, las propias integrantes de las Pérez Correa difundieron su punto de vista a través de sus redes sociales donde indicaron que “se trata de un espectáculo de humor y lo hacemos precisamente para esto; para provocar emociones. Sean todas bienvenidas! Es nuestra mirada del mundo, lo hacemos así para asomarnos al mundo hipócrita en el que vivimos y encontrarnos desde el humor, que es por su propia naturaleza subversivo e irreverente. Y también desde el amor”.

Además desligaron a los organizadores del evento de los contenidos del espectáculo y resaltaron el carácter provocativo e irreverente de los espectáculos de humor que ellas realizan, al tiempo que calificaron de absurdo el supuesto pedido de renuncia de la Directora de Cultura Municipal por parte de actores políticos de la localidad.

“Creemos efervescentemente en el carácter provocativo, irreverente, desmoralizador, antisistema de nuestro teatro, de nuestra forma de hacer teatro. Apenas usted se sienta incomodx, retírese, no sufra. Pedir la renuncia de la Directora de Cultura por un síndrome de literalidad, es absurdo. No vamos a pedir disculpas a quienes se ofenden frente a esto”, indica el comunicado.

Diálogo y disculpas

Desde la municipalidad de Rio Ceballos, el propio intendente Eduardo Baldassi le restó importancia al incidente y aseguró a cba24n.com.ar que ya se habló con el cura párroco y con los concejales de la oposición para dar las explicaciones pertinentes y aclarar lo ocurrido ante la eventualidad de que alguien se haya sentido ofendido por alguno de los contenidos del espectáculo.

En el mismo sentido, la Griselda de Elejalde, directora de cultura de la Municipalidad, explicó tuvieron un “diálogo abierto y sincero” con el cura a cargo de la iglesia local y con el grupo de vecinos que solicitaron explicaciones y que en un marco de absoluta libertad se pidieron las disculpas del caso para quienes se sintieron ofendidos.

“Nosotros tenemos un convenio de uso de la sala que esta ubicada al lado de la capilla histórica, no es una iglesia en sí misma, pero tiene una gran historia porque de hecho es la más antigua de la ciudad, y tiene mucha reminiscencia sobre todo en la gente más grande de Rio Ceballos que tiene mucho respeto por el lugar. Dentro del convenio hay ciertas pautas de criterios para tener en cuenta, no en el sentido de censura, sino para tener cuidado con algunos temas que puedan ser sensibles y sobre eso hablamos con los vecinos”, explicó de Elejalde a cba24n.com.ar

La funcionaria indicó además que quienes se opusieron a la obra fueron sólo un grupo y que del mismo modo también hubo personas que se manifestaron a favor de la presentación.

“Nosotros promovemos actividades diversas con distintos contenidos y géneros, destinadas a diferentes públicos y donde el principio de libertad de expresión es muy importante. Por eso nuestro pedido de disculpas no es porque censuremos o acordemos o no con el contenido de la obra de Las Pérez Correa, sino para responder a quienes solicitaron alguna explicación fuera del marco de la intolerancia”, aseguró la funcionaria.

De Elejalde, dijo además que en las próximas horas difundirán un comunicado con la posición oficial del municipio respecto del tema y que tras haber hablado en persona con las personas que así lo requirieron, dan por cerrado tema.

“Dimos las explicaciones que consideramos pertinentes a quienes lo solicitaron de manera respetuosa, todo lo demás corresponde a cuestiones de intolerancia o de utilización política del tema, y sobre eso no tenemos nada que agregar”, cerró de Elejalde.-

El comunicado completo del grupo Las Pérez Correa:

Con respecto a la repercusión de nuestra actuación el pasado jueves 13 de febrero en la querida localidad de Río Ceballos, en donde nos presentamos con el espectáculo de humor VICEPRESIDENTAS , queremos decir (y qué pena que haya que hacerlo en pleno siglo XXI) que:

1) La Gestión Municipal que nos convocó y contrató no tiene absolutamente nada que ver con el contenido de dicho espectáculo. No hay punto y coma que no nos pertenezca.

2) Aquí debería terminar toda cuestión, pero seguimos: se trata de un espectáculo de humor y lo hacemos precisamente para esto: para provocar emociones. Sean todas bienvenidas! Es nuestra mirada del mundo, lo hacemos así para asomarnos al mundo hipócrita en el que vivimos y encontrarnos desde el humor, que es por su propia naturaleza subversivo e irreverente. Y también desde el amor.

3) Creemos efervescentemente en el carácter provocativo, irreverente, desmoralizador, antisistema de nuestro teatro, de nuestra forma de hacer teatro. Apenas usted se sienta incomodx, retírese, no sufra. Pedir la renuncia de la Directora de Cultura por un síndrome de literalidad, es absurdo. No vamos a pedir disculpas a quienes se ofenden frente a esto.

Vamos a reafirmar nuestro trabajo y el de la Directora de Cultura Griselda de Elejalde y su equipo a quienes abrazamos, agradecemos y respetamos, desafectándolos de nuestra presentación.

Sinceramente, Gracias!

Las Pérez Correa.