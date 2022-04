Convocan a marcha por justicia, a dos años del femicidio de Basaldúa

A dos años del femicidio de Cecilia Basaldúa, la joven de Buenos Aires que fue violada y asesinada en Capilla del Monte, se convoca una marcha pidiendo justicia el próximo lunes 25 de abril.

La misma saldrá desde la plaza San Martín a las 17.00 y la convoca el Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, y a las 18.30 se proyectará el documental "No nos callamos más", en espacio Viarava, en Hipólito Yrigoyen 136.

"A dos años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte, nos movilizamos:

Porque no queremos que en nuestro pueblo caminen femicidas impunemente.

Porque no queremos que la complicidad de la justicia nos siga matando.

Porque no queremos que la corrupción policial continúe siendo partícipe de las tramas delictivas que secuestran pibas, persiguen a jóvenes y aniquilan vidas", expresan en el comunicado.

El caso:

Cecilia, la joven de 35 años, fue violada y asesinada en Capilla del Monte cuando se encontraba haciendo un viaje de "mochilera".

La familia no está conforme con la actuación de la Fiscalía a cargo de la doctora Paula Kelm. Aseguran que la funcionaria judicial obró de manera de intencionada acusando solamente a Lucas Bustos y sin investigar al resto de las personas que tuvieron contacto con Cecilia durante su estadía en la localidad serrana.

Bustos, es un peón de albañil de 24 años y la única prueba que se usó en su contra es una confesión realizada en una comisaría mediante presuntos apremios ilegales y torturas por parte de la policía.

Vale recordar que la abogada de la familia, Daniela Pavón, aseguró que no acusarán a Bustos, porque no quieren que "vaya preso un inocente".

El juicio se desarrollará desde el próximo 2 de mayo en tribunales de Cruz del Eje.

La familia considera que el principal sospechoso es Mario Mainardi, la ultima persona que vio con vida a Cecilia y además la alojó en su casa de Capilla del Monte hasta que desapareció.

Los peritos hallaron 11 rastros de sangre en la vivienda, sin embargo, no pudieron ser analizados en ningún laboratorio de Córdoba. Por su parte, la fiscal Kelm, pasados 10 meses del hecho, lo llamó a declarar como testigo.

La familia considera importante el audio de WhatsApp de una testigo anónima, que relata lo que ocurrió el sábado 4 de abril de 2020 hubo una fiesta en la casa de Mainardi, donde además participaron dos policías. Esos policías después intervinieron en la investigación.

En ese audio, la testigo relata una discusión entre Mainardi y Cecilia, donde este le proponía pasar "sólo una noche" y que ella le respondía "que no iba a hacerlo porque no era esa clase de persona", y que posteriormente la golpeó y la ataron en una silla, tapándole la boca. Además de escuchar un dialogo donde se preguntaban "y ahora qué hacemos", y una posterior llamada de teléfono donde apareció otro hombre: "Cecilia dijo que los iba a denunciar y la amenazaron".

La fiscal no tomó ese audio en cuenta en la investigación.