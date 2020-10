El reporte epidemiológico difundido hoy por el ministerio de Salud de la Nación, se centró en el impacto del coronavirus en niños, niñas y adolescentes.

Según las cifras difundidas, la enfermedad alcanzó a 56.064 menores de 18 años, lo que representa el 7% del total general de positivos, con una tasa de incidencia de 493,5 cada 100 mil habitantes de ese rango etario.

Entre los niños se produjeron 52 fallecimientos, la mayoría presentaba factores de riesgo.

En relación a las edades de "ocurrencia", en menores de 3 años fueron 13.697 casos; en menores de 5, 11.857; entre 10 y 14 años, más de 15 mil; entre 15 y 19 años es de 31.160.

La mediana de edad en esta población es de 13 años y los síntomas más frecuentes son la fiebre, tos, dolor de garganta, cefalea y dolor muscular.

Una niña de tres años falleció por Covid-19 en Córdoba

Sin embargo, sólo el 0,4 de los menores con diagnóstico confirmado requirió terapia intensiva, 204 casos, y de estos el 72% requirieron asistencia respiratoria mecánica.

La funcionaria, además, dedicó un párrafo a 41 casos que presentó lo que se conoce como Síndrome Inflamatorio Multisistémico, que afecta a múltiples órganos y genera "shock o hipotensión", y que se encuentra como uno de fenómenos contemplados para la investigación de posible infección por Covid-19.

"Si bien los niños que no tienen comorbilidades no tienen especial riesgo, el trabajo para la prevención es fundamental no solo para su cuidado sino para interrumpir los contagios y que afecta de manera particular a las personas mayores".

Datos generales

En cuanto a las cifras globales de la pandemia en nuestro país, se informó que en la última semana hubo un promedio diario de 13.052 casos de coronaviru, con una tasa de mortalidad de 500 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,67% sobre los casos confirmados.

En el reporte oficial se indicó, que fueron 15.454 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina, con una tasa de incidencia de 1.887 cada 100.000 habitantes, 856.369 el total de infectados hasta el momento y 4.043 las personas que se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva.

La ocupación de camas de cuidados críticos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia 63%.

Por otra parte, ya son 684.844 los pacientes que recibieron el alta, cifra que se corresponde con más del 80% de los casos reportados desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado.