En el marco de la epidemia Coronavirus que surgió en enero en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei), en China, se creó la cuenta de Twitter @CoronaVid19.

Entre los tweets, cargados de humor, hace tres días escribía: “Si no he llegado ya a España es por culpa de la RENFE” (la principal operadora ferroviaria de España).

Otros posteos que se destacan son: “Me voy a la cama que mañana hay que seguir contagiando”; “Dónde están los antivacunas, que yo los vea”; “Esta semana estaré en Tenerife firmando bajas laborales”; “Me ha llamado la varicela para felicitarme”; “Me voy a la cama que mañana hay que seguir infectando”; “Me ha llamado el sarampión preguntándome por mi Community Manager”; “Me muero de ganas de ir a un concierto de Alejandro Sanz”.

“Soy yo, abre.”— Coronavirus on Twitter Link Coronavirus on Twitter

El protagonismo de esta cuenta desató una verdadera guerra twittera en la que se vieron involucrados también la Gripe Cómun y otros virus.

En un ida y vuelta, el Coronavirus escribió: “Tengo a la gripe estacional mosqueadísima” a lo que @Gripe_Comun -que cuenta con casi 82 mil seguidores- le respondió: “No vas a durar ni un puto invierno, payaso”. El remate de coronavirus: “He venido a matar, no a discutir”.

En ese hilo también intervinieron el Ébola diciendo: “A la cola, moderno!!!”; la vacuna contra el coronavirus: “Has venido a desaparecer, te crees pandemia y no llegas a epidemia”; el gel desinfectante: “Yo he venido a hacer como que evito y desinfecto”y la peste negra: “Cuando mates a 85 millones de personas me avisas, novato.”

A este jueves, la cuenta @CoronaVid19, que aparenta ser de un usuario de España, tiene casi 400 mil seguidores y sigue sumando.