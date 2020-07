Un enfermero infectado y recuperado de coronavirus fue brutalmente golpeado por un grupo de vecinos que luego incendiaron su casa en el barrio Colonia Nueva Esperanza de la ciudad de Neuquén.

"Me encuentro atravesando una situación de extrema violencia contra mi persona por haber tenido Covid-19”, denunció Daniel Porro al detallar lo que le ocurrió el viernes pasado cuando fue agredido por un grupo de vecinos, quienes además le incendiaron la vivienda, le robaron el auto, la billetera y el teléfono celular, de acuerdo a lo que informa la Agencia Télam.

El trabajador agredido admitió que ya había recibido amenazas por parte de uno de los vecinos cuando debió aislarse en su casa a mediados del mes de junio, por haber dado positivo en Covid-19.

Porro, que fue uno de los varios casos de infección que se dieron en el Policlínico Ados de la capital neuquina, debió ser trasladado al hospital Bouquet Roldán donde fue asistido y dado de alta tras 14 días de internación y con hisopado negativo.

Porro denunció que “hacemos responsables únicamente al Estado provincial y nacional por la inseguridad que estamos pasando todos los trabajadores de salud y todos los que tenemos un Covid-19 positivo”.

“Me decían que me vaya del barrio porque tenía coronavirus. No sólo no tengo porque cumplí con el aislamiento, sino que me quemaron la casa y me robaron el auto”, declaró Porro al sitio lmneuquen.com

“La gente tiene desconocimiento, porque no he tenido problemas con este vecino. La Policía le explicó bien cómo era el tema de los contactos, del aislamiento, pero esta persona nunca lo entendió, hasta hace tres noches, que me pasa todo esto”, agregó el enfermero agredido.

Pese a haber realizado las denuncias correspondientes, hasta el momento no hay novedades respecto de los agresores.

Fuentes: www.lmneuquen.com / www.telam.com.ar