El empresario y exdiputado Francisco de Narváez concretó este viernes con su grupo la compra de la cadena estadounidense de supermercados Walmart, que actualmente cuenta con 92 locales en 21 provincias argentinas, donde trabajan unos 10.000 empleados.

En Uruguay, el empresario argentino controla al principal grupo supermercadista: es dueño de las cadenas Ta-Ta, Multiahorro y BAS. La operación de los supermercados argentinos en la Argentina estará a cargo de Federico Erhart, que reportará al CEO del Grupo De Narváez, Fernando Minaudo.

La familia De Narváez también fue dueña de la cadena de supermercados Casa Tía durante varias décadas hasta que, a fines de 1998, la vendió.

Comunicado de Walmart

A través de un comunicado, Walmart anunció que el Grupo De Narváez adquirió la propiedad total del negocio de la compañía en la Argentina. “Los nuevos propietarios, que cuentan con operaciones minoristas en Argentina, Ecuador y Uruguay, aportarán una sólida experiencia local que impulsará el crecimiento de la empresa. Walmart seguirá apoyando a la empresa a través de servicios de transición y acuerdos de abastecimiento; no obstante, Walmart no retendrá una participación accionaria”, informó la compañía. Hasta el momento no trascendió la cifra de la operación.

Comunicado del Grupo De Narváez

Por su parte, el Grupo De Narváez señaló: "Bajo la dirección de Fernando Minaudo, CEO del Grupo de Narváez, los nuevos propietarios continuarán impulsando el crecimiento a largo plazo de la empresa en el dinámico entorno minorista de Argentina. La empresa seguirá siendo uno de los empleadores más grandes de Argentina y continuará trabajando en estrecha colaboración con los proveedores para brindar el mejor valor a los clientes, manteniendo su compromiso de respaldar a los proveedores nacionales y a las pequeñas empresas. Dolores Fernández Lobbe continuará apoyando a la empresa durante el período de transición, después de lo cual pasará a desempeñar un nuevo papel dentro de Walmart".

Entre los grupos interesados en la compra de la cadena, estuvieron el fondo Inverlat, un grupo de inversión que es dueño de la marca Havanna, entre otras, y cuyos socios son Carlos Giovanelli, Guillermo Stanley y Damián Pozzoli. También hicieron propuestas el Grupo Werthein, el holding familiar que fue accionista de Telecom Argentina y la cadena de supermercados Coto, que lidera el empresario Alfredo Coto.