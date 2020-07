Una fuerte polémica se desató en las últimas horas, al conocerse imágenes y testimonios de personas que fueron alojadas en un hotel de Huerta Grande, elegido por las autoridades provinciales para quienes deben realizar la cuarentena obligatoria.

En el marco del aislamiento durante 14 días dispuesto para toda persona que ingrese al territorio provincial, este lunes se estrenó para ese fin el hotel Casa Serrana.

Se trata de un establecimiento sindical al que llegaron colectivos con ciudadanos y ciudadanas que fueron puestos en cuarentena al llegar a Córdoba desde distintos puntos del país y de afuera del país. Son unas 30 personas que llegaron de otras provincias y de países como Brasil, España, Estados Unidos y Filipinas.

Entre los aislados, hay algunos que son vecinos del la ciudad de Córdoba Capital, pese a lo cual, igual fueron llevados hasta Huerta Grande.

Según se conoció, las propias autoridades de esa localidad se enteraron el fin de semana que ese hotel iba a ser destinado a este fin, por disposición del COE, y este lunes, tras un comunicado del intendente Matías Montoto que confirmaba la novedad, llegaron los primeros contingentes.

Información de Casa Serrana

Sin embargo, testimonios de aislados en ese lugar y de familiares, dan cuenta de las malas condiciones en las que se encuentra y en las que tuvieron que pasar la noche los alojados: se encontraron con un establecimiento que estaba cerrado y frío, sucio, sin calefacción, con baños que se inundan, con escasa provisión de alimentos, entre otras cualidades descriptas. Si bien el hotel dispone de una parte mas moderna, el sector donde están alojados es la parte más antigüa y con señales de abandono, dijeron.

La novedad fue dada a conocer por el portal Prisma 24, que conversó con un cordobés que llegó desde Brasil y con la madre de una joven que llegó proveniente de Formosa. Ambos hacía meses que, por la pandemia, no podían volver a la Provincia.

Es de Córdoba, volvió de Brasil y fue derivado a Huerta Grande

“Sí no me dan una respuesta, me voy a mi casa. Prefiero pasar la noche en un calabozo que seguro tendrá mejores condiciones que esto”, dijo molesto David (46) por las malas condiciones en las que debió pasar la primera noche.

Prisma 24 Multimedios

Es de Santa María de Punilla, regresaba de Formosa y también está en Casa Serrana

“He pasado momentos muy feos, muy angustiosos. Me siento con mucha impotencia ante la situación que le tocó vivir a mi hija”, señaló Susana Almada, madre de la joven aislada en Huerta Grande.

Prisma 24 Multimedios