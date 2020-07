Tras estar 16 días bajo cordón sanitario, vecinos de barrio Zumarán protestaron este lunes por la noche en Monseñor Pablo Cabrera y boulevard Los Granaderos.

Los vecinos reclaman ayuda del Estado y más información sobre el brote. El cordón sanitario estricto se dispuso el 12 de julio.

"Queremos que nos ayuden porque no podemos trabajar y en mi cuadra hay muchos infectados", dijo una vecina.

Otra vecina aclaró: "El COE se tiene que hacer presente y hacer una explicación. No solo que no hay explicación. No hay ayuda del estado".