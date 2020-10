Nilda Gait - AM 580 / Entre Nosotros Rebeca by cba24n.com.ar

Tras confirmarse la muerte por coronavirus de un bioquímico en el Hospital de Niños de nuestra ciudad, la jefa de Toxicología del nosocomio, Nilda Gait, se pregunto entre lágrimas "hasta cuándo" los cordobeses "no van a entender que es cierto, que estamos ante un problema serio, que no se inventan las estadísticas, que no es mentira" lo que está pasando.

Consternación en el Hospital de Niños: murió un bioquímico por Covid-19

Entrevistada en el programa "Entre nosotros, Rebeca", por Radio Universidad, la reconocida profesional de la Salud, rompió en llanto y aseguró que la gente "sigue jugando al fútbol, se siguen llenando los parques, hay gente que no usa barbijo".

Gait, remarcó que "las prohibiciones se han puesto para ver si podemos bajar el número de infectados" y que "los asados los pueden hacer después, pero si no tienen vida, cuando lo van a hacer" se preguntó en tono crítico.

Al referirse al profesional fallecido, sostuvo que "era un chico joven, que dio la vida" y que ahora quedan "dos hijos de 14 y 16 años sin papá".

Más adelante, hizo un llamado a la sociedad para que "no sean irresponsables, respeten a los que cuidamos la Salud, y también a sus familias, está muriendo gente joven".

"Hasta cuándo no van a entender que es cierto, que los hospitales están llenos, que todos los profesionales ya no dan mas, que están cansados", aseveró Gait.

Al recordar a su compañero fallecido y, visiblemente dolida por la situación, dijo que "cuando entró a terapia, ya fue más difícil, y eso es lo que la gente no entiende, tienen que morir solitos", para luego agregar que "eso les va a pasar a otros, porque no entienden que pueden perder a alguien que quieren mucho".

Finalmente, pidió comprensión a la sociedad y que "entiendan que perdemos enfermeras, médicos, bioquímicos" y "el equipo de Salud está en la trinchera".