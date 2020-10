Desde el Ministerio de Salud de la Provincia confirmaron que Nación negó la autorización para los encuentros familiares en Córdoba este domingo, Día de la Madre.

El pasado jueves, durante el informe de la situación epidemiológica semanal, el ministro de Salud de la Provincia Diego Cardozo informó que habían consultado sobre la habilitación.

"En el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) y ante la consulta sobre la posibilidad de habilitar reuniones para este domingo, por conmemorarse el Día de la Madre, la respuesta del Ministerio de Salud de la Nación fue negativa. En la misma se ratificó lo dispuesto por el DNU Nacional y la situación epidemiológica", comunicaron.

Provincia consultó a Nación si se habilitarán las reuniones por el día de la madre

Seis departamentos de la provincia de Córdoba (Capital, Punilla, Santa María, Colón, Tercero Arriba y General San Martín) tienen restricciones por 14 días, hasta el 25 de octubre por el aumento de casos de coronavirus que ascienden los 1500 diarios.

Estas medidas, anunciadas el pasado domingo incluyen: reducción de circulación entre las 20 y las 6 de la mañana, la restricción de la actividad de bares y restaurantes, salvo en las modalidades delivery o take away; los gimnasios, piletas de natación, escuelas de danza, canto y teatro y a los centros de culto, autocines, centros de formación profesional y academias de oficio e idioma con modalidad presencial no podrán brindar sus servicios y, como en casi todo el país tampoco estarán habilitadas las reuniones sociales y familiares durante este período.

VER: Ya rigen las nuevas restricciones en seis departamentos de Córdoba

Cardozo manifestó: “Lo mejor para ellos (por los adultos mayores) es mantener la distancia, buscar otras alternativas para comunicarnos con ellos”, expresó. A su juicio, es momento que “evitemos los contactos, que evitemos las reuniones, que se cuiden hoy más que nunca”.