La Cámara de Comercio de Córdoba informó cómo será la actividad del sector durante este lunes 27 en el marco del día del Empleado de Comercio que se conmemora como cada año el 26 de septiembre.

En el mismo comunicado en el que aclara dicho traslado de fechas, la entidad informó que "si bien la mayoría de los comercios no abrirán sus puertas; una importante cantidad de locales trabajarán en horario normal y algunos lo harán en jornada reducida".

Según este documento, en el acuerdo alcanzado entre las diferentes cámaras se especificó que "ese día los comercios no están obligados a cerrar y de abrir deberán ser atendidos por sus dueños/as o consensuar la jornada laboral con sus empleados/as, en caso de que deseen asistir a sus lugares de tarea habitual".

En tanto, se señala también que de ser trabajada, dicha jornada tiene la modalidad de pago de un feriado nacional, a la vez que los patrones no pueden "otorgar tal día como franco compensatorio de descanso semanal".

En el mismo sentido, el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (Agec) Pablo Chacón, resaltó este viernes que los trabajadores no tienen que trabajar. "El lunes no se debe trabajar, está acordado por las cámaras empresarias y hay que recordar que acá fuimos los iniciadores, en Córdoba tenemos acuerdos firmados con el Ministerio de Trabajo, está acordado que el último lunes de cada mes de setiembre no se trabaja”, apuntó el gremialista en declaraciones radiales.