Día del Orgullo: imágenes y frases para enviar por WhatsApp

Se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y las redes se llenan de mensajes y fotos para, también, celebrar la fecha.

En este marco, WhatsApp es una vía por la cual se comparten muchas fotos, videos y frases. Sobre todo en los grupos de amistades, familia y personas cercanas. Acá te dejamos algunas para que descargues y compartas.

Las mejores frases

"No hay nada de malo en acostarse con alguien de su propio sexo. Las personas deberían ser muy libres con el sexo" (Elton John)

"La homosexualidad en efecto no es ventaja alguna, pero no es nada vergonzoso, ni vicioso, ni degradante, simplemente no puede clasificarse como enfermedad" (Sigmund Freud)

"Cuando todos los estadounidenses sean tratados como iguales, sin importar quiénes son o a quienes aman, todos seremos más libres" (Barack Obama)

"No se trata de ser políticamente correcto, se trata de ser correcto. Ser quienes queremos y deseamos ser" (Demi Lovato)

"Amor es amor. La gente debería poder hacer aquello que las hace felices" (Britney Spears)

Las mejores fotos:

Fuente: okdiario.com