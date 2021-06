Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 413/2021 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno extendió nuevamente “la prohibición de despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, dispuesta por el artículo 2 ° del Decreto N ° 329/20 y sus sucesivas prórrogas ”.

La prórroga anterior, que lo extendía un mes, se vencía el 30 de junio próximo. Ahora el DNU seguirá vigente hasta fin de año. Fundamentado en la continuidad de las emergencias sanitaria y ocupacional, el decreto también prohíbe "suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo". Al igual que en las prórrogas anteriores, los despidos y suspensiones que violen la prohibición oficial “no producirán efecto alguno y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto, "no producirán efecto alguno y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales", según el texto oficial.

El Gobierno estableció además que hasta el 31 de diciembre se prorroga también lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto Nº 39/21, respecto de la totalidad de los trabajadores dependientes incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo este sábado que si bien la tasa de desempleo disminuyó levemente, de 10,4% en el primer trimestre, a 10,2% en el segundo trimestre del año, “tenemos sectores de actividad que son grandes demandantes de mano de obra que todavía están sujetos a restricciones, como turismo, gastronomía, espectáculos públicos ”.

Moroni destacó el aumento del número de empleos en la construcción, la industria manufacturera, la salud, los servicios para las empresas, básicamente informática y logística ”y dijo que“ en la medida que vayamos derrotando o llevando el virus a un rango razonable y podamos liberar más actividades económicas tenemos todo para que el empleo crezca ”.

Ante la hipótesis de un empeoramiento de la situación sanitaria por la circulación de la variante Delta del Covid 19, el funcionario aseguró que el Gobierno volverá “a hacer lo mismo que hicimos durante el peor período de la pandemia, que es asistir a todo el mundo", sostuvo Moroni.

"En el peor momento de la pandemia hicimos un programa de asistencia masiva como fue el ATP para el sector formal y como el IFE para el sector informal. Esperemos no llegar al momento de restricciones de tal masividad. El escenario que previene es uno de restricciones temporales y focalizadas. No prevemos un escenario de restricciones totales. Pero la meta principal es mantener la salud y la vida de los argentinos. Si privilegiamos la economía no vamos a resolver nada ”, finalizó el ministro.

