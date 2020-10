¿Qué hacer si sos positivo de covid y vivís con tu papá que forma parte del grupo de riesgo?, eso pudo pensar Ignacio, un joven de 23 años, que pasó cuatro noches aislado en un auto frente a la falta de respuesta del Centro de Operaciones de Emergencia regional de San Francisco.

Tras enterarse que era contacto estrecho, por el contagio de un compañero de trabajo, el lunes comenzó el aislamiento en el auto que está estacionado frente a su casa

“Le aviso a mi mamá, me dice quédate en la casa igual, pero decidí que no porque mi papá es diabético e integra el grupo de riesgo. Además tenemos un baño, entonces decidí quedarme en el auto. Ahí estoy hace del lunes. Hoy me dieron los resultados y soy positivo”, dijo el joven en diálogo con FMR 90.7.

Más tarde el COE regional llamó a Ignacio para saber quienes eran sus contactos estrechos. Él le transmitió la situación en la que se encontraba pero del otro lado no escuchó ninguna solución.

La trascendencia mediática que tomó el tema hizo que el intendente Ignacio García Aresca gestionará el traslado del joven a un hotel en Córdoba capital que contrató la Provincia para aislamientos de casos leves.