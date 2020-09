La muerte de un efectivo de la Policía Federal Argentina, por parte de un delincuente que lo apuñaló cuarto veces en el barrio porteño de Palermo, generó una serie de expresiones de pesar en las redes.

Una de ellas fue la de una agente de la Policía de la Provincia de Córdoba que conmovió con un duro relato en su cuenta de Facebook donde expresa su dolor por el rechazo que la sociedad tiene con los uniformados.

“Hoy me levanté pensando que no tengo muchas ganas de salir a laburar. Me egresé pensando que jamás me iba a convertir en ese vigi del que todos hablan, que iban a respetar mi uniforme que con tanto esfuerzo me gané. Hoy no se si vale la pena dejar mi familia por un sueldo que hoy en día es de "pobre", no se si dejarla por ir a cuidar a gente que me desea la muerte por las malas noticias de otro uniformado", expresa parte del posteo.

Vale recordar que el crimen de Blas Correa por parte de miembros de la Policía generó un repudio social ante el accionar de la fuerza.

"Me levanté con un nudo en la garganta de ver como todos nos ponen en la misma bolsa al hablar del policía", remarcó.