La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba comenzó una campaña virtual para conmemorar el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Mediante sus redes sociales, indicaron que "no nos quedamos quietos, no nos quedamos callados. No lo hemos hecho nunca, y mucho menos ahora". Además, invitaron a participar en las redes sociales con el hashtag #YoMarchoEnCasa.

Cabe recordar que la marcha se postergó este año por la situación de Emergencia Sanitaria que atraviesa el país. Sin embargo, esto no es motivo para que no se recuerde la fecha del último golpe cívico militar.

El próximo martes se cumplirán 44 años y varios famosos y famosas se unieron a la movida convocada por la Mesa de Trabajo. El Flaco Pailos, Doña Jovita, Juan Cruz Komar, entre otros, enviaron sus videos para preservar la memoria viva.

"Te invitamos a realizar un Videominuto invitando a marchar desde tu casa en esta oportunidad debido a la prevención sanitaria que vive el país. Este 24 de marzo inundemos las redes de memoria, hagamos sentir nuestras voces. Tenemos mucho para recordar, nuestra historia es de lucha", expresó la Mesa se Trabajo en sus redes .