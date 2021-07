Edmundo Ramos es un ingeniero oriundo de Alta Gracia y es el creador del increíble invento del auto que funciona con basura.

En el móvil de Crónica Mediodia de Canal 10 explicó que no lo desarrolló para comercializarlo: "Para mí es un servicio a la humanidad porque no tengo ningún interés económico con esto"

Tal es así que Edmundo tiene una página de Facebook del particular auto y allí puso a disposición los planos de cómo lo construyó por si alguien quiere tomarlos y copiarlos.

A la hora de explicar el motivo de su creación, explicó:

"El petróleo no es infinito, algún día se va a acabar y ¿Con qué se puede reemplazar el petróleo? Con algo que no se acabe nunca y la basura no se va a acabar nunca"

Además, señaló que se debe llenar con basura seca y combustible, como cáscaras de nuez, de maní y de nuez, carozos de aceituna y durazno, restos de poda, pedazos de madera, carbón, entre otros.

Edmundo expresó la simpleza que tiene su sistema: "El gasificador (la parte más importante) es un tacho metálico con una tapa y dos agujeros, no es una usina termonuclear".

El gasificador se llena con basura y desde abajo se prende fuego con un fósforo. "La combustión incompleta de la basura genera monóxido de carbono, que es un gas combustible", explica el ingeniero.

Tal es la confianza que tiene Edmundo por el sistema que desarrolló que tiene planeado un viaje en el que cruzará el país desde La Quiaca hasta Ushuaia.

Ese viaje lo tenía pensado hacer en Junio pero la situación sanitaria se lo impidió, por lo cual finalmente será en Octubre.

La página que tiene en Facebook también la implementó para contactarse con gente de las localidades por la que va a ir pasando en ese recorrido para pedir que les guarden basura que le sirva como combustible para seguir su camino.