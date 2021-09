Hace algunos años, en la Escuela de Policía de Córdoba sonó el teléfono. Del otro lado de la línea, preguntaron por el profesor Kemal El Din Yomaha: querían saber, por un lado, el origen de su apellido y por otro, su trayectoria. Llamaban de la Academia policial de Washington, Estados Unidos. Su nombre estaba en la nómina de educadores desde 1971 y quería felicitarlo por su vocación.

Kemal tiene 87 años, es comisario mayor retirado y enseña en los tres institutos de educación de la Policía de Córdoba. En enero cumplió 50 años de experiencia y al día de hoy dice que no piensa retirarse: "Me siento útil", insiste.

Por sus clases pasaron generaciones enteras de integrantes de las fuerzas de seguridad, Podría decirse que todos los jefes de la Policía de Córdoba de los últimos años han sido sus alumnos.

Como cada 17 de septiembre, Día del Profesor, Kemal El Din Yomaha sostiene que “la vocación sigue intacta”. “Lo llevo en el corazón, disfruto mucho de transmitir conocimiento”, dice.

“con el tiempo, uno va recogiendo vivencias y comentarios” sostiene Kemal y agrega, para construir su propio mito: “Hoy me doy cuenta que soy uno de los docentes más antiguos de Latinoamérica y me han llegado a decir que en el mundo no hay casos de tantos años”.

Mirá la historia de Kemal El Din Yomaha, el profe más antiguo

Kemal es comisario mayor retirado. Pertenece a la primera promoción de la Escuela de Oficiales Ltdor. Gral. Don José de San Martín, que este año cumplió 69 años. En el acto de inicio del ciclo lectivo 2021, Kemal fue homenajeado (otra vez) por la institución.

"No me lo esperaba, pero en medio del acto dijeron mi nombre y descubrieron un busto", recuerda. No es el único homenaje. En la escuela hay un pabellón de aulas que lleva su nombre y es, demás de docente, presidente de la cooperativa policial.

Por qué es el día del profesor

El 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor en la Argentina. No son pocos quienes lo confunden con el Día del Maestro, que se festejó recientemente. Si bien tienen una simbología y un espíritu similar, son dos fechas distintas.

El Día del Profesor surgió en homenaje a José Manuel de Estrada, educador, escritor e intelectual que falleció hace 125 años, el 17 de septiembre de 1894.