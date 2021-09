En comunicación con La Perra Vida de Radio Universidad, Alejandro Tullio, experto en administración electoral y ex director de la Dirección Nacional Electoral dijo que “quienes estén transitando la enfermedad, igual que cualquier otra, está dispensado de concurrir y debe guardar el aislamiento que las normas dicen. No puede ser penalizado por no votar y tampoco puede hacerlo.”

En referencia a los lugares de votación el experto mencionó una mayor cantidad de centros de votación en Córdoba. Habrá 8874 mesas en la provincia y en el país serán 101.000 las mismas cantidad de mesas tradicionales pero mayores lugares de votación.

“Cuando los ciudadanos lleguen a la escuela o institución que fuese van a hacer la fila antes. Habrá un límite de aforo dentro del establecimiento. La cola se hace afuera y con distancia social y controlado con personal de seguridad y facilitadores sanitarios. Cuando las personas lleguen a la mesa habrá alcohol en gel o algún desinfectante que deberán usar antes y después de haber votado. El documento de identidad lo exhibirá colocándolo sobre la mesa y tomará un sobre que estará en la mesa. Al momento de introducir el sobre lo hace sin pegar la solapa de cierre e introduce dentro del sobre para depositar en la urna y firma con un bolígrafo propio o uno provisto e higienizado. Allí termina el acto y no se puede quedar socializando dentro del recinto”, describió el especialista.

El 25 de agosto último, la jueza María Romilda Servini de Cubría comunicó a través de un oficio enviado a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior "que las personas que estén cursando la enfermedad del Covid-19, y/o tengan síntomas compatibles con ella deberán continuar con el aislamiento establecido oportunamente por las autoridades de Salud pública correspondientes, no deberán presentarse a votar, siendo causa suficiente para justificar la no emisión del voto" A su vez el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, recordó que hay horarios "prioritarios pero no excluyentes" para personas de riesgo en la totalidad del país durante la jornada electoral del 12 de septiembre que serán de 10.30 a 12:30 y en la Ciudad de Buenos Aires durante todo el comicio.

Tullio hizo referencia al uso del tapabocas y dijo que en algún momento las autoridades de mesa pueden solicitar bajar unos segundos el cubreboca para identificar a las personas y resaltó que “no hay que tener temor, ser responsable y concurrir a votar.”

Finalmente ante la consulta de si estos protocolos pueden hacer más lentos los procesos electorales dijo que no considera que sea más que algunos segundos más, pero es cierto que todo el proceso también será más ordenado. “En todo caso se puede demorar el recuento de los votos porque es el presidente de mesa el único que puede manipularlos y exhibir el voto a los fiscales y tratar de tener la menor cantidad de contacto físico posible. También hay que resaltar en en muchas escuelas, cerca del 60% tendrán trasmisión directa de los cómputos cuando antes se demoraba en los traslados de urnas”, finalizó el docente y ex director de la Dirección Nacional Electoral.