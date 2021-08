Desde el comienzo de esta jornada, para viajar en cualquier transporte público o privado en la provincia de Jujuy será necesario exhibir el carnet de vacunación contra el coronavirus en el que conste que la persona recibió al menos una dosis del inmunizante. A través de dos decretos oficializados el viernes último, el gobierno de Gerardo Morales estableció la obligatoriedad.

Hasta el momento se realizaron controles preventivos, en los que se instaba a las personas a que se inocularan la vacuna contra el Covid-19. Según consigna el diario El Tribuno, el ministro de Seguridad provincial, Guillermo Corro, señaló que "por ahora solo se han hecho controles aleatorios, preventivos, de concientización, sin multar a la gente ni bajarla de las unidades, simplemente se les ha sugerido que se vacunen".

Los controles serán coordinados por los ministerios de Seguridad y Salud de la provincia norteña, conjuntamente con autoridades municipales y las empresas que prestan los servicios de transporte, aunque en la práctica se estima que serán agentes policiales quienes exijan los carnets de vacunación para poder viajar.

La medida está en consonancia con otra de similares características para empleados y empeladas de la administración pública provincial, donde quedó establecida la obligatoriedad de exhibir el carnet de vacunación para presentarse a prestar servicios a su lugar de trabajo. En los casos que no lo cumplan, no podrán hacerlo y les descontarán el día no trabajado.