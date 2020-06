A partir del primer minuto de este sábado la ciudad de Villa Dolores vuelve a la fase 1, la más restrictiva en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para enfrentar la pandemia del coronavirus.

La decisión fue tomada por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) central, con el conocimiento de las autoridades locales y el COE regional. La medida abarca también a otras tres localidades: Las Tapias, San Pedro y Villa Sarmiento.

El plazo establecido es de dos semanas. No obstante podría reducirse en caso que la curva de contagios se aplane.

Hasta el momento son 16 los casos confirmados en Traslasierra. Vinculados a ellos, los dos detectados en la ciudad de La Falda, que contrajeron el virus y cumplen tareas en Villa Dolores. Mientras tanto se aguardan los resultados de unos 300 hisopados que se están realizando de acuerdo a los movimientos que previamente realizaron los infectados.

Así lo ratificó este mediodía Gloria Pereyra, intendenta de esta ciudad, a Canal 10.

En diálogo con Crónica del Mediodía la mandataria admitió que el brote de Covid-19 sorprendió a una zona que hasta aquí no registraba casos.

"Sucedió lo que puede suceder en varias partes, porque aún no hay una solución inmediata. Nosotros habíamos tomado todas las medidas. Incluso antes del decreto presidencial, del 20 de marzo, habíamos bloqueado esta ciudad. Pero el ingreso de las personas, el traslado desde ciudades vecinas no es algo de nuestra facultad", indicó la mandataria.

No obstante, la mandataria evitó entrar en polémicas. "No quiero entrar en una discusión que no hace bien a nadie. No busco responsables. Hoy estoy abocada a trabajar. Llegado el momento se verá qué pasó y cómo ocurrió esa negligencia", apuntó.