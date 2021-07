Vecinos y vecinas de Villa Retiro ya llevan cuatro meses de reclamos por el mal estado del agua potable. Además, el suministro se realiza de manera entre cortada y sobre todo de madrugada.

"Reparten únicamente a la madrugada, desde las dos de la mañana y hasta las seis. Ahí hay que lavar, llenar el tanque, higienizarte... hacer todo y en invierno", lamentó Gabriela Parra, vecina de la zona, en diálogo con Canal 10.

Según afirmaron, tanto la Cooperativa que provee el servicio como el Ersep no dieron ninguna respuesta. "No hay respuesta de nada, no sabemos cuándo se va a solucionar", expresó la mujer.

La mala calidad del agua también les afecta ya que el sarro rompe calefones, lavarropas y termotanques. "Todo lo que lleva agua se rompe", indicaron.