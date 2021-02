El jugador de rugby de Ciervos Pampas Alan Calabrese fue encontrado muerto en su hogar del barrio porteño de Mataderos.

El joven de 22 año se habría suicidado. Antes de morir, escribió en INstagram: “¡La sonrisa de la rica! Me encantaría que siempre me recuerden con esta sonrisa. Esa sonrisa que era la que tapaba todo el sufrimiento que venía sintiendo por dentro, yo siempre con la sonrisa encendida pero por dentro hace meses que venía sintiendo una depresión tremenda”.

Y agregó: “Le trataba de poner la mejor cara y la mejor onda a todo siempre, porque no quería que nada me apague pero lamentablemente hoy no aguanté más y decidí apagarme, cerrar los ojos y decir adiós”.

El hecho ocurrió a un día del suicidio de otro deportista, el jugador de Godoy Cruz Morro García.

Ciervos Pampas

El club de rugby donde jugaba Alan fue fundado en 2014 y fue una de los primeros equipos en promover la diversidad sexual en este deporte.