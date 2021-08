Este jueves Cy recibe el primer DNI y pasaporte argentino no binario expedido en el exterior.

Cy vive en Berlín y tiene 37 años. Con el acompañamiento de la organización Abogadxs por los Derechos Sexuales (Abosex), ya había logrado el año pasado modificar su acta de nacimiento en el registro civil de misiones eliminando los datos sobre su sexo.

“Para mí lo más importante es el pasaporte, porque es lo que me permite acceder a todo, y me parece increíble porque no hay muchos estados en el mundo que estén dando documentación no binaria”, afirmó a Télam desde Alemania, donde vive y trabaja.

“Mi paso siguiente es ver qué países países los reconocen para saber dónde puedo moverme”, agregó.

No obstante, Cy aseguró que el decreto 476/2021 le generó “opiniones encontradas” porque, por un lado, “es un avance en relación a lo que había”; pero, por otro, “no todas las personas que no nos identificamos con H o M, necesariamente somos una X”.

Como mejor alternativa, considera que el campo de sexo en los DNI deberían tener la opción de dejarlos vacío.