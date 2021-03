El IPEM Nº38 "Francisco Pablo de Mauro", ubicado en el Parque Sarmiento, no pudo comenzar las clases presenciales debido a las malas condiciones edilicias.

"Antes de la pandemia ya tenía falencias", afirmó Carlos Rojas, padre de un alumno, a Crónica de Mediodía.

Según los docentes, que firmaron un acta corroborando las condiciones del edificio, la escuela no tiene matafuegos, los baños de docentes no funcionan, se llueven dos aulas y hay puertas que no se abren bien.

"No se completó con el proceso de desratización y desinfección. Esta situación se repite en varias escuelas", afirmó Anabela Alochis, docente del lugar.

Según un relevamiento de la UEPC, son 71 las escuelas que no vuelven a las clases en Capital.