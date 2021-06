La agencia de medicamentos de los EEUU aprobó una medicación para tratar el alzhéimer en su estadío inicial. Al mismo tiempo pidieron al laboratorio Biogen, que lidera el desarrollo, mayores investigaciones para tener más datos sobre su eficacia para contrarrestar la enfermedad. El fármaco se llama Aducanumab y su nombre comercial es Aduhelm.

En este sentido y en diálogo con La Perra Vida por Radio Universidad, el neurólogo Eduardo Galli dijo que por ahora son “medicamentos monoclonales en etapa de experimentaciones, pero es la primera medicación que podría poner un freno a la enfermedad". "Todavía hay que investigar algunos procedimientos adversos ya que no es totalmente inocua.” puntualizó el especialista.

El fármaco fue desarrollado por el laboratorio Biogen en colaboración con Eisai. La empresa ya finalizó dos ensayos de fase 3 antes de tiempo y determinó que en uno de esos estudios, los pacientes que recibieron una dosis alta de aducanumab durante un período prolongado se beneficiaron. Al contar con esos datos, presentó el pedido para que la FDA aprobara la droga.

El Doctor Galli consultado sobre los tiempos de investigación hizo referencia que hace 20 años que no hubo hallazgos importante sobre el alzhéimer. “Los medicamentos que hay son genéricos y no están enfocados en el núcleo del alzheimer. Son paliativos, mejoran la calidad de vida, pero no tienen concepto curativos. Llevamos innumerables intentos , y millones de dólares investigando pero siempre terminaron en fracaso”, subrayó el investigador.

La droga sería indicada para las personas con Alzheimer en fase inicial. Podría tener un impacto en millones de personas que padecen la enfermedad en EEUU y la aprobación de hoy será una decisión clave para que agencias regulatorias de otros países

La enfermedad de Alzheimer suele comenzar después de los 60 años y el riesgo aumenta a medida que la persona envejece. En este aspecto el neurólogo manifestó que “4 de cada 10 personas que pasan los 70 años tienen algún motivo de desconexión mental. enfermedades relacionadas con la edad".

Además, señaló que esta enfermedad, al igual que el cáncer, tienen que ver con la interacción del hombre y su relación con el medio ambiente: "Hay que concientizar para trabajar una multiplicidad de factores de jóvenes".

Eduardo Galli además hizo referencia a los cuidados que necesitan las personas con alzhéimer y dijo que muchas veces se complica su atención cuando existen alteraciones de conducta por la utilización de medicamentos que reducen la capacidad mental, el tono muscular y en consecuencia necesitan mayor atención familiar y especializada

Finalmente el especialista rindió homenaje al químico y Premio Nobel César Milstein, que a través de sus técnicas para producir sustancias llamadas anticuerpos monoclonales son las bases para las actuales investigaciones.