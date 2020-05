Entrevista a Walter Grahovac - AM 580 by cba24n.com.ar

El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, confirmó que no se evaluará con notas a los alumnos mientras dure la educación remota y que los contenidos de cada año se completarán en los primeros meses del año próximo.

“En el Consejo Federal del viernes pasado, ya se aprobó una resolución que fijó la unidad pedagógica entre el año 2020 y 2021, la promoción acompañada y no evaluar con notas en el período de educación remota. Vamos a volver a calificar cuando volvamos a las aulas. Esto va a regir para los 25 distritos del país”, indicó Grahovac al programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

En ese sentido, el funcionario consideró que “sería una injusticia total” calificar en estas circunstancias cuando no se puede garantizar el acceso pleno de todos los alumnos a todos los contenidos.

Vuelta a las aulas

Aunque consideró que el mes de agosto se evalúa a priori como una posibilidad para el retorno a las clases presenciales, Grahovac explicó que aún no está confirmada la fecha de la vuelta a clases.

“En función a la evolución de la pandemia tendremos que ir evaluando en los diferentes lugares y escuelas cómo será el retorno a clases y cuándo”, explicó el funcionario.

Evaluaciones y promociones de año

Grahovac estimó que una vez que se habiliten nuevamente las escuelas, lo mismo habrá que mantener durante algún tiempo las dos modalidades, presencial y remota, por las medidas sanitarias que deberán implementarse por la pandemia.

“Una vez que se regrese a clases, vamos a tener que sostener los dos sistemas, porque habrá que reducir drásticamente el número de alumnos en las escuelas para mantener el distanciamiento”, explicó.

El ministro consideró que recién tras la reapertura de las escuelas se deberá hacer “una evaluación minuciosa para ver en qué nivel estamos y ayudar a las familias que no tuvieron tanto contacto con la virtualidad”, para empezar a pensar en evaluaciones.

“Todos pasarán de año con promoción acompañada, que no es lo mismo que promoción automática, y el año próximo se completarán los contenidos de este año y se sumarán los del año siguiente”, afirmó Grahovac.

“Sería muy injusto que hoy hubiera repitencias, pero de todos modos eso no quiere decir que no tengan que aprobar el curso actual durante los primeros meses del año próximo. Los chicos no zafaron, sino que se pospusieron las fechas”, amplió el ministro.

Los que finalizan ciclos

En cuanto a los alumnos de finales de ciclo, el ministro de educación explicó que “van a tener que aprovechar al máximo los días que tengamos de clases en 2020 y probablemente tendrán que concurrir en febrero para poder completar entre febrero y marzo los contenidos para poder avanzar al nuevo ciclo”.

En esa línea, el funcionario adelantó que para quienes terminan el secundario ya se planteó al Consejo Interuniversitario la necesidad de modificar las fechas habituales de ingreso a las Universidades.

Vacaciones

Grahovac aseguró que las vacaciones de verano no tendrían modificaciones porque las licencias en general son en enero, “habrá que analizarlo, pero en principio no se cambiarán”, explicó.

En cuanto al receso de invierno, el ministro dijo que “a lo mejor pueden modificarse, pero lo que sí es seguro es que debe haber receso, porque el esfuerzo es enorme con esta modalidad, docentes, alumnos y familias realizan un esfuerzo muy grande. Veremos si se desdoblan en dos semanas diferentes o no, pero va a haber receso. En los próximos 10 días lo vamos a definir”, confirmó.-