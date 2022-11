Este sábado 19 de noviembre se celebrará la 14° Marcha del Orgullo en la ciudad de Córdoba. Los principales reclamos: la reglamentación de la Ley de Respuesta Integral al VIH y la adhesión provincial y municipal a la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. Post marcha habrá fiesta en el Comedor Universitario.

Desde la plataforma de acción disidente, espacio articulador integrado por una decena de organizaciones de diversidad sexual de la ciudad de Córdoba, convocamos a participar de la 14° Marcha del Orgullo que tendrá lugar este sábado 19 de noviembre.

La concentración está prevista a partir de las 16.00 en General Paz y La Tablada.

Este año las consignas de la Marcha del Orgullo de Córdoba serán las siguientes:

- Reglamentación de la ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS;

- Adhesión de Córdoba a la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans;

- Aprobación de la ley de preservativos para vulvas;

- Reparación histórica a las personas mayores travestis y trans;

- Respeto a los derechos humanos del colectivo intersex y aprobación de ley de protección de las características sexuales;

- Aparición con vida de Tehuel y por justicia para todas las víctimas de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios;

- Aplicación de la ESI en todas las escuelas con perspectiva de diversidad y por infancias libres de discriminación y violencia;

- Aprobación de la ley de gestación solidaria y el reconocimiento pleno a todas las formas de familias;

- Reconocimiento de los derechos laborales para les trabajadores sexuales.

“Frente a la reacción conservadora decimos basta de odio, discriminación y violencia. Defendamos la democracia y todos los derechos conquistados”, expresaron en un comunicado.

Asimismo, realizan una invitación a toda la comunidad a una celebración una vez finalizada la marcha en el Comedor Universitario, donde se llevará a cabo la Fiesta del Orgullo.

Las puertas abren a las 23.00. y las entradas pueden adquirirse anticipadamente a través de instagram @acciondisidentecba, en www.alpogo.com, en www.edenentradas.com.ar o en Disquería Edén (Obispo Trejo y Deán Funes).

La Fiesta del Orgullo contará con la participación de No Es De Vegana Dj set + La Memisa Vj, DJ Juan Regner, The Realness Entertainment y Time To Dance.