Esteban Bullrich padece ELA, la misma enfermedad que tuvo Stephen Hawking

El senador nacional Esteban Bullrich anunció que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

A través de un comunicado de la Cámara Alta, el dirigente de Juntos por el Cambio expresó: “Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición”.

Además, Bullrich confirmó que no renunciará y continuará siendo senador por la provincia de Buenos Aires. “No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones”, declaró.

El estado de salud de Esteban Bullrich empezó a trascender el año pasado cuando brindó una exposición virtual en el Senado con claros problemas en el habla. En su momento, había afirmado que padecía un trastorno nervioso llamado “disartria” y que se debía al estrés.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa que afecta los nervios y los músculos.

La enfermedad consiste en el deterioro y muerte de las motoneuronas lo que provoca parálisis muscular progresiva. “La ELA es compleja, pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él”, afirmó Bullrich.

Uno de los pacientes más célebres con ELA fue el físico Stephen Hawking que logró vivir hasta los 76 años de edad.