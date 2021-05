Este sábado se supo que, a sus 71 años, murió Horacio Ricardo Obregón Cano, abogado, ex legislador provincial y ex candidato a gobernador. Nacido en Río Cuarto, era hijo del ex gobernador de Córdoba, Horacio Obregón Cano.

Figuras de la política nacional lo despidieron a través de las redes sociales y lamentaron su partida. Entre ellas, Martín Fresneda que expresó: "Recibimos la triste noticia del fallecimiento de Horacio Obregón Cano. Hasta siempre, compañero. Estarás siempre presente por tu historia de compromiso y convicción inclaudicable".

El senador Carlos Caserio también lo despidió y planteó que fue "un dirigente que supo estar a la altura del apellido. Hijo de Ricardo y compañero de Atilio López en la lucha por una Córdoba y una Argentina más justa, libre y soberana. Acompaño a sus familiares en este triste momento".

Por otro lado, Horacio Viqueira, publicó: "Lamento profundamente la perdida de Horacio Obregón Cano y expreso todo mi afecto a su familia. Mucho dolor! Hasta siempre amigo!".

Horacio Obregón Cano fue legislador provincial y militó toda su vida en el peronismo. También formó parte de los espacios que en su momento integraron el Frepaso de Octavio Bordón y Chacho Álvarez.