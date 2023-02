La Cámara quinta del crimen condenó este viernes a prisión perpetua a Antonio González (35) por asesinar a su pareja, Juana Valdez (43), por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El Tribunal consideró al hombre culpable por unanimidad. Se encontraba ya detenido, con prisión preventiva.

El caso:

A mediados de 2020, González ahorcó y mató a su esposa y enterró su cuerpo en un descampado de la Ruta Nacional Nº 9 cerca de Colonia Caroya. El 13 de septiembre de 2020, González volvió al lugar donde enterró a su esposa y realizó la denuncia.

El hombre afirmó que había encontrado el cuerpo y que no sabía que era de su pareja. Sin embargo, González no pudo explicar por qué no había hecho la denuncia de desaparición de Juana Valdez y terminó detenido.

Según las investigaciones del Ministerio Público Fiscal, Antonio González hizo la denuncia porque quería casarse con su nueva pareja y necesitaba el certificado de defunción de Valdez para hacerlo.

La Fiscalía interpretó que el asesinato se enmarca dentro de violencia de género por haber una manifestación de discriminación por la desigualdad real entre victimario y víctima, ejercida por la condición de mujer de esta última.

Además, según acreditaron en la investigación la situación de violencia era preexistente y se había manifestado a través de actos de violencia psicológica, física y supuestamente económica.